Nelle ultime settimane il nome di Francesca Fialdini è apparso spesso, nei giornali e nei portali d’informazione. Il motivo? La ricerca di un nuovo programma in cui ricollocarsi dopo l’addio (forzato) a La Vita in Diretta. Ma una parentesi privata – e piuttosto dolorosa – si apre adesso alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai.

L’addio a Gianni

La bionda conduttrice, infatti, ha dedicato un pensiero ad una persona scomparsa. Un collaboratore Rai che la Fialdini ha deciso di ricordare su Instagram all’indomani della sua dipartita. Con una foto in bianco e nero che ritrae la Fialdini in sala trucco e parrucco, la conduttrice omaggia Gianni, uno dei parrucchieri in forza alla Rai che per molto tempo si è occupata di rendere ancora più belle conduttrici, ospiti e attrici. Gianni, che fa parte della eccellente squadra di maestranze Rai, viene ricordato così: “Ripropongo questa foto, l’unica che ho con Gianni mentre lavora. Ci siamo incrociati tardi ma appena in tempo per condividere insieme il lavoro. Grazie della cura, della fantasia, della professionalità, del tuo meglio”.

Francesca Fialdini ricorda il parrucchiere Gianni

Il nuovo programma di Francesca

Intanto, dopo le prime ipotesi che la volevano fuori dalla prossima stagione tv in Rai (anche lo Zecchino d’Oro sembrerebbe essere passato alla Clerici), Francesca Fialdini sembra aver trovato una nuova collocazione. Forte dei due anni passati a La Vita in Diretta, la bionda conduttrice dovrebbe continuare sulla scia dell’infotainment, stavolta però, mescolando una dose maggiore di sentimenti ed emozioni. Pare infatti che Francesca Fialdini condurrà A ruota libera, una nuova trasmissione della domenica pomeriggio che dovrebbe andare in onda subito dopo la confermata Domenica In firmata Venier e al posto della trasmissione di Cristina Parodi. Lo show della giornalista, La Prima Volta, era riuscito lo scorso anno a guadagnarsi una fetta di pubblico affezionato, tanto da insidiare – in alcune occasioni – la Domenica Live di Barbara d’Urso e portando a casa risultati auditel discreti o, comunque, accettabili per la media di rete in quello slot. Ma tutto ciò non è bastato e la Parodi sembra adesso dover cedere il posto alla Fialdini che proporrà un programma che mescola storie quotidiane di vip e personaggi celebri all’insegna delle good news e di sentimenti. Nulla di nuovo, sotto questo cielo.