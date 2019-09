A Tavernerio, comune in provincia di Como, c’è grande agitazione per la scomparsa di un uomo: si tratta di Paolo Rio, 48enne residente in paese e svanito nel nulla sabato scorso.

I carabinieri di Albate stanno indagando sulla scomparsa, sulla quale finora si sa ben poco.

Una scomparsa volontaria

Di Paolo Rio non si sa molto: non ci sono appelli ufficiali da parte di familiari, né ci sono stati testimoni che hanno riportato di situazioni di disagio che l’uomo stava vivendo al momento della scomparsa. Si sa però che l’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto nei pressi dell’Ospedale Sant’Anna, e poi nessuno l’ha più visto.

L’uomo pare sia proprio uscito dall’ospedale e poi sparito.

Le istituzioni locali si sono adoprate per diffondere l’appello della scomparsa. La pagina ufficiale del Comune di Tavernerio ha pubblicato la foto dell’uomo, con un appello: “Paolo Rio è scomparso dal mattino di sabato 7 settembre nei pressi dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Chi ha notizie utili al ritrovamento può comunicarle ai Carabinieri di Albate“.

È stato un allontanamento volontario

Lo stesso appello è stato condiviso da Mirko Paulon, primo cittadino di Tavernerio.

Si attende ora di scoprire se nei prossimi giorni ci saranno novità su che fine abbia fatto l’uomo.

Si ritiene comunque che si possa parlare di allontanamento volontario.