Julia Roberts regina di eleganza e bellezza, ma anche di sensibilità. L’attrice ha postato un appello sui social, condividendo la richiesta di attenzione su un tema particolarmente delicato: il bullismo. L’invito è rivolto ai bambini che si avvicinano al primo giorno di scuola, affinché nessuno rimanga escluso e vittima delle ideologie del branco.

Julia Roberts contro il bullismo

“Per favore, leggete“: inizia così il post condiviso da Julia Roberts sul suo affollatissimo profilo Instagram, che ormai conta oltre 6 milioni di follower.

Segue un appello in piena regola, rivolto ai bimbi che stanno per iniziare le scuola e a quanti di loro, ancora una volta, faranno i conti con emarginazione e bullismo.

“Una richiesta speciale per voi bambini che tornate a scuola in questi giorni: se vedete qualcuno che fatica a fare amicizia oppure è vittima di bullismo perché non ha molti amici, perché è timido, perché non è considerato abbastanza carino o perché non è vestito alla moda, per favore, intervenite“.

“Ditegli ‘ciao’ – conclude il post – o almeno sorridetegli nei corridoi. Non potete sapere cosa succede nella sua vita fuori dalla scuola. La vostra gentilezza potrebbe fare una grande differenza“.

Anche l’attrice vittima dei bulli

Nel 2014, la diva di Hollywood aveva confessato il suo passato nelle grinfie dei bulli.

Fatti che risalgono all’epoca in cui frequentava il liceo e che l’hanno fatta piombare in uno stato di angoscia da cui è stata dura emergere. “Mi sentivo insignificante“, aveva detto la star durante una premiazione per il suo impegno contro violenza e discriminazione di genere, a Los Angeles.

Lei, che nel 2017 ha recitato nel film Wonder, che tratta proprio il tema del bullismo nelle scuole, aveva aperto le porte a un dolore vissuto nel dietro le quinte della sua grandezza: “Essere passivi è sbagliato, anche se la vittima non è tuo amico e non è un tuo problema.

Non fare nulla equivale essere uguali all’aggressore“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Julia Roberts, dimensioni modificate