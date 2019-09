Monica Setta, la giornalista e conduttrice di casa Rai, ha annunciato sui social di aver perso la nonna. Il racconto della Setta è arrivato durante la registrazione delle di Uno mattina in Famiglia.

L’annuncio della Setta

“E anche se oggi non riesco a trattenere le lagrime ripensando alla mia amatissima nonna che è volata in Cielo a raggiungere mio padre. La professionalità mi impone di sorridere”, Monica Setta sta registrando le puntate di Uno in Famiglia. Si mostra sorridente anche se il pensiero non può che andare alla nonna appena mancata.

Il lutto

In questi giorni di lutto, la conduttrice affronta il lutto rinfrancata dall’affetto che in molti le stanno dimostrando.

“Ciao nonna. Tutta Rieti piange la tua scomparsa. Sei stata una donna straordinaria, hai attraversato l’Italia dagli inizi del secolo scorso ad oggi. La storia con la S maiuscola e la tua storia personale ricca di affetti, ma anche di grandi intuizioni nella vita professionale“, ha scritto sui social parlando direttamente alla nonna. “Quando tuo marito, l’indimenticato commendator Giuseppe Melchiorre – scomparve nel dicembre 1994, sembrava che anche per te la vita fosse finita. E invece sei andata avanti tanti anni ancora, vigile e forte. Donna d’altri tempi e d’altra tempra. Ti ho chiamato venerdì scorso ed eri vispa e allegra come ogni giorno“, racconta.

“‘Ho un dolore al cuore’ hai detto in serata a Valentina che ti accompagnava a letto dopo cena. Ti sei addormentata dolcemente per non svegliarti mai più. Che il viaggio ti sia lieve. Per noi resterai sempre qui al tuo posto in questa casa che guarda le montagne del Terminillo“, conclude con dolci parole.