Di conferme non ce ne sono, ma è chiaro che il tempismo chirurgico con cui la notizia è emersa lascia assaporare il gusto amaro di una vera e propria censura. All’alba dell’insediamento dell’esecutivo giallorosso, la tv di Stato ‘perderebbe’ un pezzo, e non certo di secondaria levatura. Secondo le ultime indiscrezioni, la striscia quotidiana di Monica Setta sull’economia, prevista nel contenitore di Rai 1 Unomattina, sarebbe saltata per volere dell’ad Salini. Dietro le quinte di una clamorosa scelta spunta l’ombra di una pista sinistra (ma sarebbe meglio dire ‘destra’): la giornalista silurata per la sua ‘pericolosa’ vicinanza alle posizioni di Matteo Salvini?

Il dubbio, a detta di molti, non sarebbe campato in aria.

Monica Setta silurata a Unomattina

Nell’era del sodalizio Pd – 5 Stelle ai vertici del neonato governo giallorosso, ci sarebbe già la prima ‘vittima’ di un repulisti che molti avevano previsto da tempo. E il suo nome è Monica Setta.

A Viale Mazzini la scelta sarebbe già confermata: la rubrica di economia che la giornalista avrebbe dovuto condurre, destinata a occupare uno spazio a Unomattina, sarebbe stata cassata prima dell’avvento per volontà dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini.

Secondo voci sempre più insistenti, la rubrica non s’ha da fare, e per un motivo che va ben oltre le mere disposizioni di palinsesto.

Si tratterebbe, infatti, di una decisione di natura politica dovuta alla troppa vicinanza tra la Setta e la linea dell’ex vicepremier leghista.

Che la giornalista nutrisse simpatia verso l’uomo più discusso del primo Governo Conte non è una novità, e lei stessa non ne ha mai fatto mistero. Sarebbe questo il ‘casus belli’ sfociato nella cancellazione. Ma Monica Setta manterrebbe la sua postazione a Unomattina in famiglia, al fianco di Tiberio Tiimperi, e il mistero si infittisce.

Un contratto già firmato

Secondo quanto diffuso da Affaritaliani.it, in questo scenario ci sarebbe una criticità: il 28 agosto scorso la giornalista avrebbe firmato un contratto in esclusiva proprio per condurre la rubrica in questione.

C’è poi un botta e risposta che sembra farsi segno premonitore di una sospensione preventiva. Intervistata da Libero, Monica Setta aveva espresso perplessità in ordine alla nascita del governo giallorosso, dicendosi favorevole a nuove elezioni.

Una replica piccata a questa posizione era arrivata da Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai in quota dem, attraverso il suo Facebook.

“Le dichiarazioni di Monica Setta a Libero mostrano una partigianeria poco compatibile con una trasmissione di informazione del servizio pubblico. La conduttrice è stata chiamata, con un costoso contratto esterno, per fare davvero informazione o per declinare al pubblico le idee di Salvini travestite da presunta informazione economica?“.

Infine una domanda: “La nuova trasmissione economica di Rai 1 farà davvero informazione o sarà l’ennesimo spazio di propaganda per Salvini?“.