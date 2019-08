Non c’è pace per gli autori di Miss Italia, ancora in cerca di una persona pronta ad affiancare Alessandro Greco al timone della competizione. Greco è ormai una certezza dopo tanta titubanza all’indomani del “no” di Antonella Clerici ma qualcuno invece sembra essersi sfilato all’ultimo momento: Monica Setta.

Miss Italia, anche Monica Setta ringrazia e rifiuta

La giornalista e conduttrice Monica Setta sarebbe stata indicata dagli autori di Miss Italia come spalla destra perfetta per Alessandro Greco, ufficialmente il conduttore della prossima edizione della competizione di bellezza che in occasione dei suoi 80 anni, tornerà su Rai1. Il prossimo 6 settembre avrà inizio lo spettacolo ma ancora sembra mancare un aiutante.

“Devo rinunciare al palcoscenico di Miss Italia“

Sebbene manchino meno di 2 settimane al debutto dell’80esima edizione, tornata in Rai dopo qualche anno sulla rete di Urbano Cairo, non si può certo dire che sia tutto pronto, anzi. Monica Setta, indicata come spalla sembra essersi tirata indietro quasi all’ultimo momento: “Ho chiamato Patrizia Mirigliani e l’ho ringraziata – ha dichiarato la conduttrice a TvBlog – Ma siccome il 14 settembre debutto con Unomattina in famiglia, devo rinunciare al palcoscenico di Miss Italia per concentrarmi sulla preparazione al programma“. Non certo una lieta notizia per la produzione che dovrà ora, e in breve tempo, andare alla ricerca di una sostituta.