Un anno turbolento per il concorso di bellezza più seguito in tv. Miss Italia, dopo essere sparito dai palinsesti La7, ha visto anche il rifiuto della Clerici per condurlo. In questi giorni sembra che, oltre ad aver trovato un posto per andare in onda, si stia definendo anche chi sarà al timone del programma. Si vocifera di una coppia di conduttori.

Miss Italia cambia casa

All’inizi di luglio la rete La7 ha presentato i nuovi palinsesti per la stagione prossima. Da subito è stata notata la scomparsa di Miss Italia dalla programmazione, dopo ben 6 anni, la storica kermesse di bellezza ha detto addio alla sua casa.

A tal proposito, Cairo ha detto: “Per noi finisce qui, continuerà certamente, ma non con noi“. Così, il concorso di bellezza è tornato sulla rete pubblica, per festeggiare gli 80 anni andrà di nuovo in onda su Rai1. A darne l’annuncio è stata Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, alla quale ha passato il timone: “Miss Italia è un grande sogno per tante ragazze italiane“. E ha concluso: “Oggi realizzo il mio, quello di tornare sul palco di Rai1 per festeggiare gli 80 anni del concorso“.

Chi condurrà la kermesse?

È toto nomi a Viale Mazzini su chi condurrà lo storico programma.

Dopo il rifiuto netto di Antonella Clerici, si fanno insistenti le voci su ben due presentatori. Un’inedita coppia per il concorso di bellezza: Lorella Cuccarini e Flavio Insinna. La notizia è riportata da Novella 2000 che ha annunciato anche una data in cui si terrà la finalissima: 6 settembre. Se i due conduttori non hanno mai presentato Miss Italia, hanno comunque all’attivo una collaborazione insieme. La Cuccarini, fu, nel 2014, tra i giurati della trasmissione La Pista, condotta proprio da Flavio Insinna. Durante il programma inscenarono anche una celebre scena di Grease, la Cuccarini nei panni di Sandy Olsson e Insinna in quelli di Danny Zuko.

Saranno confermati i loro nomi? Non resta che attendere comunicazioni ufficiali.

Sicuramente per la presentatrice è davvero un anno speciale, a giugno è stata, infatti, annunciata la sua co-conduzione, insieme ad Alberto Matano de La Vita in Diretta. Inoltre, da agosto presenterà 4 puntate speciali di Linea Verde insieme a Federico Quaranta.

Il “No” di Antonella Clerici al concorso di bellezza

Se per la Cuccarini inizia una stagione favorevole, per la Clerici, invece, sembra che le cose vadano sempre peggio. Come in una sorta di danza di scambio, la kermesse di bellezza passa da La7 a Rai1 e la presentatrice che si è ritrovata senza un programma potrebbe dire definitivamente addio al servizio pubblico e andare alla rete di Cairo. In questi giorni, attraverso il suo agente Lucio Presta, Antonella Clerici ha fatto sapere di aver declinato la conduzione di Miss Italia.