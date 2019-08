Miss Italia ha trovato il suo padrone di casa. Dopo un trasloco di rete e tanti rifiuti di volti illustri, pare che debba essere Alessandro Greco ad avere l’onere e l’onore di presentare la versione “celebration” del celebre concorso. Miss Italia tornerà infatti in Rai in occasione dell’edizione numero 80 e le novità saranno parecchie.

Tutti i nomi tra ospiti e conduttori

Come ricorderete, il nome più accreditato per condurre il concorso era quello di Antonella Clerici. Grande esclusa della prossima stagione, nonostante un contratto ancora in corso, la Clerici aveva detto picche alle richieste dell’azienda e il concorso, che sembrava più un contentino, è stato quindi proposto (secondo i tanti rumors) a Milly Carlucci, Mara Venier e Lorella Cuccarini.

Tutte hanno risposto di no. Ma a tramontare è stata anche l’ipotesi che voleva alla guida del carrozzone la coppia Insinna – Frassica.

Il comico tanto caro a Fazio, però, dovrebbe essere ospite insieme a Bianca Guaccero, Manila Nazzaro, Monica Setta e Milly Carlucci. Trovato anche il conduttore che, salvo imprevisti dell’ultim’ora, dovrebbe essere Alessandro Greco. Il conduttore, dopo l’ingiusta cancellazione del suo quiz Zero e Lode, stava lavorando in radio.

Alessandro Greco a Zero e Lode

Come cambierà il concorso

Si attende a questo punto solo l’ufficializzazione della Rai.

La prima rete si sta certamente accollando un bel rischio. Miss Italia è infatti reduce da ascolti non troppo entusiasmanti e il ritorno in Rai potrebbe non fare la differenza in termini di platea. Il concorso, che appare un po’ appannato da qualche tempo, punta tutto sull’effetto ricorrenza. Sono stati proprio gli 80 anni a convincere Rai 1 a ritrasmettere la trasmissione ormai orfana di La 7. Per questa edizione speciale si prevedono 80 bellezze, una proclamazione completamente in mano al televoto e madrine d’eccezione come Sofia Loren e Gina Lollobrigida per sottolineare la cerimoniosità del gran galà numero 80.

Basterà?