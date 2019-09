Carolina Stramare è da meno di una settimana la nuova Miss Italia, e ieri è stata ospite di Vieni da me per una delle sue prime interviste in tv. Caterina Balivo l’ha ospitata nel suo salotto dove hanno parlato della sua famiglia e della perdita della madre.

Il lutto per la madre

Proprio alla madre la bella 20enne di Vigevano ha dedicato questa vittoria: “Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima. Ma, umanamente, credo sia impossibile fingere un dolore del genere“. Adesso al suo fianco ci sono i nonni, che l’hanno perfino fatta commuovere: “Io amo i miei nonni, e amavo mia mamma che non c’è più dal 1 luglio del 2018“.

E ancora: “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensiva era causa di litigi, ma oggi li rimpiango. I miei genitori sono separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me“.

