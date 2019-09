È incontenibile la delusione che ha colto in questi giorni i fan di Uno Mattina. Lo scorso lunedì, infatti, il classico contenitore televisivo del palinsesto Rai settimanale è ripartito con una nuova edizione. La nuova edizione, però, non prevede la conduzione di Benedetta Rinaldi. Lei stessa qualche tempo fa ammise di aver incassato un duro colpo dalla tv di Stato

Decisione questa che non è stata digerita dal pubblico, ormai affezionato, della conduttrice. In tanti, sui social, hanno dato sfogo a questa insoddisfazione, mettendo in chiaro di non condividere la scelta operata da Viale Mazzini.

Chi conduce Uno Mattina

Da circa 2 anni Benedetta Rinaldi entrava nelle case degli italiani, ogni giorno, al fianco dello storico conduttore di Uno Mattina, Franco Mare.

Nel corso del tempo la Rinaldi con il suo sorriso e il suo garbo è riuscita a guadagnarsi affetto e simpatie degli spettatori, entrando nel cuore di tutti.

Poi quest’estate la coppia di conduttori è stata sostituita da Roberto Poletti e Valentina Bisti, per la summer edition del programma. Sono proprio loro, Bisti e Poletti, ad essere stati indicati come coppia di conduttori che porterà avanti Uno Mattina per tutta la stagione autunnale, ed oltre.

La mancanza di Benedetta

La mancanza di Benedetta si sente, risuona tra i tweet di migliaia di spettatori, che vorrebbero rivederla di nuovo alla conduzione di uno dei format più amati di sempre.

Alcuni dei messaggi che le sono stati recapitati mezzo social recitano “Iniziare la settimana è più faticoso senza la compagnia di Benedetta Rinaldi“, oppure “Già ci manchi“.

Qualcuno addirittura “Benedetta mi duole il cuore vederti depressa. Vedrai che ti richiameranno. Auguri“. La conduttrice ha dunque risposto: “Non sono depressa! Per carità. Non è stato un bel periodo ma ho speranza per il futuro e il gusto della sfida. La ruota gira.

E in fretta“.

Altre reazioni dei fan

A questi commenti si aggiungono altre reazioni di fan amareggiati che sempre sui social dicono la loro.

@benerinaldi sono molto delusa che non le sia stato confermato un programma nel nuovo palinsesto RAI. Ho mandato un messaggio in tal senso alla Rai.

Spero che altri canali si avvalgano delle sue ottime capacità.Cordialita' — lararo772 (@lararo772) September 8, 2019

In bocca al lupo🌹, anche se mi dispiace moltissimo per @benerinaldi 🌹l'esclusa illustre dau palinsesti di mamma #Rai, purtroppo😢 — Bonte Herman (@Errman63) September 8, 2019

Insomma, il pubblico insorge e dà il via ad una vera e propria rivolta contro la scelta operata per Uno Mattina.