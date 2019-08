Benedetta Rinaldi si sfoga dopo la sua esclusione dai palinsesti Rai sul settimanale Nuovo. La conduttrice di Uno Mattina si è trovata dal giorno alla notte fuori dalla programmazione della rete pubblica, una notizia, racconta, appresa dai giornali. Dopo 15 anni alla guida di programmi Rai, ora si trova messa alla porta senza troppe cerimonie, e non è stata l’unica.

Benedetta Rinaldi: duro sfogo contro la Rai

“È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo“, racconta Benedetta Rinaldi a Nuovo, con una punta di amarezza. “Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata.

Invece nulla: l’ho appreso dai giornali“, continua.

Non ha indizi sul motivo della scelta di Viale Mazzini: “Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso. Non sanno nulla di me e della mia vita, tra l’altro non costavo tanto e portavo risultati“. Ora si chiede cosa farà, anche pensando al figlio: “Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora. Se non avessi lui come farei ad andare avanti? È questo che mi dà fastidio. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona“.

Grandi cambiamenti in casa Rai

Benedetta Rinaldi non è l’unica conduttrice che ha detto addio alla Rai dopo molto tempo. Un’altra “epurata” è Adriana Volpe, che ha usato parole durissime per commentare la cancellazione di Mezzogiorno in famiglia da parte dell’azienda: “Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio… altrimenti si perde il posto di lavoro“.

Marcia indietro invece per Antonella Clerici, anche lei inizialmente cancellata dai palinsesti. L’addio dopo 33 anni sembrava definitivo, ma la conduttrice e la rete sono riusciti a raggiungere un accordo: Clerici condurrà lo Zecchino d’Oro.

Grandi cambiamenti a viale Mazzini, che apre le porte a vecchie/nuove leve, come Simona Ventura, ma le sembra sbatterle in faccia ad altre conduttrici senza troppi problemi.