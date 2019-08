Rai 2 punta tutto su Simona Ventura: la frizzante Super Simo torna alla ribalta al timone della domenica sportiva della TV pubblica con il programma La Domenica Ventura. L’annuncio l’ha dato proprio la celebre conduttrice con una Instagram stories.

Simona e La Domenica Ventura

Dopo l’avventura di The Voice of Italy, tra Simona Ventura e la Rai fioriscono rose, ma questa volta non c’entrano i talent musicali. Infatti, Super Simo ha rivelato attraverso una Instagram stories che sarà la presentatrice della domenica sportiva di Rai 2 con un programma dal titolo La Domenica Ventura.

La Instagram stories in cui Simona Ventura annuncia di esser stata ingaggiata a La Domenica Ventura.

Foto: Instagram Simona Ventura

Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa 10 anni dalla stagione 2001-2002 a quella 2010-2011, tornare a condurre un programma sportivo sarà un gioco da ragazzi. D’altronde la sua esperienza in ambito sportivo, calcistico soprattutto, non è confinata di certo al programma tanto popolare di Rai 2, infatti da Galagoal a La Domenica Sportiva, Simona Ventura ha sempre vestito con classe l’abito di conduttrice dei programmi dedicati allo sport più popolare d’Italia.

In attesa de La Domenica Ventura

Intanto, in attesa che arrivi sullo schermo di Rai 2 La Domenica Ventura, Super Simo ha regalato emozioni su Instagram con un libera interpretazione (danzante) della canzone Gimme more di Britney Spears.

Non poteva mancare tra i commenti sotto il suo video quello del suo amore, Giovanni Terzi, che le ha scritto: “Che dire la più bella del mondo“.

Qualcuno ha poi particolarmente apprezzato la perfetta forma fisica visibile nel balletto sotto la doccia sulle note di Gimme more, in cui, tra un vedo e non vedo, la showgirl si rivela sensualissima, scrivendo: “Come il vino: ogni anno sempre meglio“. Insomma, considerati i precedenti, compresi The Voice of Italy e Quelli che il calcio, da Simona Ventura non possiamo far altro che aspettarci una domenica sportiva semplicemente esplosiva come la personalità di chi la condurrà.