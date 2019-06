Simona Ventura a Quelli che il calcio? Nulla sarebbe escluso, almeno stando alle parole della conduttrice che, nel corso della sua intervista sul settimanale Nuovo, ha alimentato la curiosità intorno a questa ipotesi. I rumors sul suo futuro televisivo si rincorrono senza sosta, ma quanto c’è di vero? Nelle parole della regina di The Voice of Italy tante piccole sfumature che aprono a scenari suggestivi.

Simona Ventura parla di The Voice

“È il mio piccolo gioiello e sono pienamente soddisfatta dei risultati che ho raggiunto assieme a Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno“. È questo un primo commento di Simona Ventura sulla stagione appena archiviata di The Voice of Italy, che l’ha vista incassare il favore del pubblico e della critica nei panni della padrona di casa.

La conduttrice ha detto di essersi trovata a proprio agio su Raidue, dove ha ritrovato la serenità e l’affetto, oltre che la professionalità, che aveva lasciato alle sue spalle tempo fa. Ma la curiosità del pubblico corre verso una suggestiva ipotesi sulla sua prossima avventura in tv.

Quelli che il calcio: l’ipotesi sul ritorno

E SuperSimo non smette di sorprendere i suoi fan, mantenendo alta l’attenzione su quelli che saranno i suoi futuri impegni sul piccolo schermo. Tra questi, oltre al reality Pechino Express (di cui ha escluso di prendere il timone), spunta con prepotenza anche un altro contenitore che la vide regina delle domeniche sportive italiane: Quelli che il calcio.

Proprio su queso fronte, infatti, la conduttrice non sembra aver chiuso del tutto le porte: “Anche se il mio nome continua a circolare per Pechino Express, non credo che sarò io a condurlo. Tutti mi chiedono, invece, di tornare a fare Quelli che il calcio. Vedremo…“.

Non mancano altre prospettive nell’orizzonte del gossip, che si è recentemente scatenato sull’eventualità che Simona Ventura passi alla conduzione del Grande Fratello Vip. Al momento nessuna certezza.