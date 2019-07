È un periodo d’oro per Simona Ventura che dopo aver condotto The Voice of Italy, si prepara a sostituire Giancarlo Magalli come voce narrante de Il Collegio e ancora prima, cioè stasera, a condurre uno speciale su Rai 2 su una delle serie Netflix più seguite di sempre, La Casa di Carta. Super Simo sembra però volgere anche lo sguardo al passato e in un post pubblicato su Instagram cita una poesia che sembra ben sintetizzare il suo modo di vivere e di sublimare il dolore.

Simona Ventura e il dolore

Simona Ventura ha pubblicato un post su Instagram in cui riporta le parole di una poesia di Giusy Maugeri. Il suo rapporto con la sofferenza è tutto svelato in questo post in cui si legge anche la sua capacità di cambiare segno alle esperienze vissute.

La showgirl ha scritto: “Ho imparato a respirare il dolore dentro le viscere, a farlo mio, a crescere con esso e a sublimarlo in forma di ascesa. Mi distacco dalla fisicità delle passioni, cerco di scollarmi la pelle e di andare ‘oltre’ la materia che mi opprime. In questo viaggio ritrovo pace“. La poesia sul rapporto con il dolore è forse anche un riferimento alle sue esperienze professionali e di recente ha proprio parlato della sua esperienza da concorrente a L’Isola dei famosi che non è stata proprio delle migliori.

Proprio una battuta fatta durante la trasmissione e diventata celebre lega questo post a quello successivo in cui con il suo consueto spirito d’avventura e con la sua eccezionale simpatia, Simona Ventura ha annunciato di essere stata ingaggiata per condurre lo speciale di Rai 2 in onda stasera su La Casa di Carta, la serie Netflix campione d’incassi che oggi va in onda sulla TV a pagamento con la terza stagione.

Simona Ventura su Rai 2 per La Casa di Carta

Simona Ventura viene rapita dalla banda del Professore, uno dei personaggi più iconici quanto affascinanti de La Casa di Carta, la mente di tutto il piano diabolico dei ladri. Così, con un video in cui lei appare tra le grinfie dei personaggi della serie TV targata Netflix, Simona Ventura ha annunciato di essere al timone, stasera, dello speciale di Rai 2 dedicato proprio alla serie spagnola ideata da Alex Pina.

Super Simo ha scritto su Instagram: “Yo soy Simona (Fuerte) Ventura e soy prigioniera de la Banda!!! Questa sera su Rai 2 ore 23:00 scoprirete di più! Passo e chiudo!“. In ogni caso, nel filmato si sente Simona Ventura citare una sua battuta rivolta a un altro concorrente, Jonas Berami, e rimasta nella storia de L’Isola dei famosi: “Tornatevene in Spagna!“.