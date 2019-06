Simona Ventura ha un’energia e una forza che dimostra sempre, sia nei programmi che conduce sia nella vita privata. Ne ha dato prova ancora una volta durante una lunga intervista televisiva andata in onda ieri, sabato 22 giugno, su Rai3.

Come è iniziata la sua carriera

Ripercorrendo insieme a Marco Marra, conduttore del programma La mia passione, il viale dei ricordi, Simona Ventura ha analizzato le radici della sua carriera professionale. “Ho sempre cercato di mettere qualcosa di me, qualcosa di nuovo, nella tradizione. Ho paura del futuro, non sono rassicurata dal futuro, per cui ho sempre bisogno di sperimentare, però sempre con un occhio attaccato alla tradizione“, ha detto la showgirl. E ha aggiunto: “Credo di aver sempre fatto questo col grande rispetto che ho per lo spettatore. Ho sempre voluto essere includente, fare dei programmi semplici che arrivassero a tutti. Ho sempre odiato il tipo di televisione che lascia qualcuno indietro, che se non capisce non importa“.

A seguito di queste sue affermazioni, Marra ha attestato: “Diciamo che hai fatto una televisione popolare, nel senso più buono del termine, ma innovativa contemporaneamente“. “Esatto. Poi ovviamente i miei programmi non piacciono a tutti, io non piaccio a tutti, sono sempre stata di rottura in questo senso“, ha risposto sincera la Ventura.

Tutti i programmi della super Simona Ventura

Da La Domenica Sportiva a Mai Dire Gol, da Le Iene a Quelli che il calcio, Simona Ventura si è costruita e meritata il titolo di icona della tv italiana. La conduttrice ha sempre amato tantissimo lo sport, che ha definito come “il filo rosso della mia vita“. Per questo motivo ha, sin dagli albori della propria carriera televisiva, tentato di condurre un programma che trattasse di sport, fino a riuscirci. E chissà che non torni a presentarne un altro. La sua passione comunque è sempre stata la comunicazione; nel pieno degli anni ’80 sognava l’indipendenza economica e personale, ha saputo cogliere le migliori opportunità per diventare la persona che è oggi.

E su quel programma che tanto ha amato quanto odiato, L’Isola dei Famosi, la Ventura ha detto: “Il reality è uno strumento che tu puoi declinare verso l’alto o verso il basso. Quando lo declini verso il basso per fare ascolti, è molto difficile riemergere, non può essere una cosa raffazzonata, è un mezzo che deve fare vedere anche cose un po’ forti, se è una tantum“. Non l’ha vissuto solo da conduttrice, ma anche, e soprattutto, da concorrente. A Marco Marra ha confessato che dopo essere uscita, alla fine di quell’esperienza: “Non l’ho più guardato per tutte le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo; sinceramente non mi aspettavo che ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti che hanno tentato di farmi del male. È stata comunque un’esperienza da ricordare anche se è stato un momento molto doloroso“.

Non solo dolore però, perché la showgirl ha colto anche il lato positivo di quella situazione: “Ho ritrovato me stessa in quell’isola. Con il passare del tempo ritrovi un po’ l’essenza di te, stai lì a pensare“. Infine, un’ultima osservazione rispetto al male ricevuto: “La settimana che sono stata da sola è stata la più importante, anche perché io non avevo fatto niente agli altri naufraghi. C’era questa violenza nei miei confronti, il fatto di darmi addosso, perché ovviamente, mi sono resa conto dopo, ero il bersaglio più importante“.

La parentesi Sanremo

Un altro programma importantissimo per la sua carriera è stato il Festival di Saremo, Simona Ventura ha condotto da sola la 54esima edizione: “Quello è stato un treno che è passato e io l’ho preso, chiudendo gli occhi, perché sapevo che non sarebbero state tante le occasioni dopo. Sanremo ti dà la patente del conduttore, anche se è stato un Saremo difficilissimo. Le donne a Sanremo, come conduttori, sono state pochissime“.