È tempo di vacanze per molti Vip, ma anche di bilanci e di nuove sfide. Tra i personaggi esclusi dai palinsesti della tv italiana per la prossima stagione, figura Adriana Volpe. Lo storico volto Rai non ha preso bene la decisione di cancellare il suo programma e sta decisamente pensando di passare dalla parte del “nemico”. O, almeno, così insistono le voci sul corteggiamento con Mediaset.

Adriana Volpe tra i partecipanti del GF Vip

Lo storico volto di Mezzogiorno in Famiglia, Adriana Volpe starebbe pensando davvero a una rinascita in Mediaset? Le voci sulla sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip si fanno sempre più insistenti.

Dopo la cancellazione del suo programma in Rai, sarebbe iniziato il corteggiamento con la rete rivale, e che sia per “vendetta” o semplicemente per riprendersi dalla delusione, la Volpe starebbe seriamente valutando la proposta. Non sarebbe la prima volta per la conduttrice in uno dei salotti di Alfonso Signorini, anche se non avrebbe il suo classico ruolo, né quello da opinionista. Inoltre, la presentatrice ha già partecipato a un reality, lo scorso anno, infatti, è stata una concorrente, in coppia con il collega Marcello Cirillo, di Pechino Express. Il nome di Adriana Volpe sarebbe solo uno tra le tante indiscrezioni uscite riguardo ai partecipanti al GF Vip.

La forte delusione dalla Rai

La delusione avuta dalla rete pubblica, per la presentatrice è stata molto forte visto il trattamento ricevuto. La Volpe si è sfogata su Instagram con i propri follower e le sue parole sono state riportate da diverse testate. Su Dagospia si legge: “La delusione c’è perché mi rendo conto che non c’è una logica meritocratica“. Inoltre, ha spiegato la conduttrice: “Abbiamo ottenuto risultati ottimi per un programma storico, ti rendi conto che hai dato vent’anni a una azienda che senza motivo ti lascia a casa.

Ancora di più dopo quello che è successo negli ultimi due anni, io vado avanti per la mia strada“. E la sua strada potrebbe essere proprio quella che porta agli studi Mediaset? Lo si scoprirà più in là, ma di sicuro la Volpe è pronta ai cambiamenti.

Nemmeno un contatto con la rete

La presentatrice è rimasta turbata non solo a causa della cancellazione improvvisa del programma ma anche per come è stata trattata: “Non ho sentito nessuno e questa è la cosa che mi ha amareggiato di più“, si legge ancora su Dagospia. “Sono cresciuta in una azienda che ora non mi dedica nemmeno cinque minuti per spiegarmi i motivi delle loro scelte“, ha detto duramente la Volpe. Il pensiero è andato subito allo scontro tra le e l’ex collega Giancarlo Magalli, il quale resterà al suo posto in Rai. Riguardo questa scelta, la presentatrice ha commentato: “Questo è il risultato di tutto quello che è successo, qualcuno ne dovrà rispondere“. Infine, con molta amarezza la conduttrice ha esposto la sua riflessione: “Serve rispetto per la dignità delle persone. Mi aspettavo una Rai più attenta per quello che è stato il mio percorso, in questa azienda non mi riconosco più“. La Volpe non vede “la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa“. Probabilmente questo pensiero la porterà lontano dalla rete del servizio pubblico.

Immagine in evidenza: Adriana Volpe. Fonte: Instagram