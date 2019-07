L’indiscrezione ha preso a girare: Adriana Volpe potrebbe essere tra i vip pronti a varcare la porta rossa del Grande Fratello. Non è il primo anno che la possibilità fa capolino tra le notizie di spettacolo. Questa volta però la conduttrice potrebbe avere un motivo in più per cedere alle avance di Mediaset, ovvero la recente e cocente delusione ricevuta dalla Rai, dopo la cancellazione di Mezzogiorno In Famiglia dal palinsesto.

Intanto questa si va ad aggiungere alle altre numerose ipotesi di concorrenti che stanno circolando in queste settimane. Prima tra tutte quella che vedrebbe entrare a far parte del cast del GF Vip una veterana dei reality, quale Antonella Elia.

Una piccola “vendetta”

Che Adriana Volpe sia rimasta scottata dal ben servito di Viale Mazzini non è un segreto. Il contenitore televisivo del week end, che la Volpe conduceva al fianco di Ossini, è stato soppresso per ridimensionamento del budget d’azienda, sacrificato insieme ad altri programmi che hanno visto ridurre le loro fasce orarie.

Non essendo più impegnata con Mezzogiorno In Famiglia, Adriana è libera di concedersi alle trattative con Mediaset. Lo rivela il settimanale Vero secondo il quale la conduttrice starebbe valutando l’idea di intraprendere la strada del reality. Notizia che subito rilancia TvBlog. Che queste valutazioni si riflettano nella meditazione di una piccola vendetta da parte di Adriana Volpe?

Altri ipotetici concorrenti

Di vip in pole position ce ne sono diversi in questo momento. Oltre ad Antonella Elia, di cui abbiamo già parlato, avrebbero preso parte ai casting anche Fernanda Lesa, Claudia Galanti, Scialpi e Matilde Brandi.

Tra i nomi più chiacchierati ci sarebbe quello di Ileona Staller e Loredana Lecciso. All’ex compagna di Al Bano, Alfonso Signorini starebbe facendo una corte spietata. Sarà proprio il direttore di Chi a condurre questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, dopo tre anni che hanno visto al timone Ilary Blasi. Al suo fianco pare ci saranno 2 opinioniste, ma i loro nomi sono ancora top secret.