Smorzato l’attrito, Antonella Clerici ci ha ripensato, o meglio, ci ha pensato due volte prima di troncare definitivamente qualsiasi tipo di rapporto con la Rai che quest’anno, per il momento, l’aveva lasciata vacante, senza un programma da poterle affidare in toto.

Un gesto malvisto nei confronti di una delle proprie conduttrici di spicco nonché una delle più apprezzate dal pubblico. Dopo il “no” a Miss Italia si è temuto che la tappa futura potesse essere la rottura ma la Clerici arretra e accetta la conduzione de Lo Zecchino d’Oro.

Antonella Clerici, il dietrofront verso Rai

“Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai“, sono queste le parole che Antonella Clerici dedica al suo seguito su Twitter per fugare tutti i dubbi possibili e le illazioni che la vedevano sempre più vicina alla concorrenza.

Per qualche momento si è anche creduto che proprio la Clerici, dopo essere rimasta a secco in casa Rai, fosse tra le papabili candidate per condurre la ventura edizione di Temptation Island Vip. In tanti sul web, dopo alcuni suoi commenti in merito al programma, avevano iniziato a tempestare le bacheche degli autori del format chiedendo di fare un pensiero su Antonella.

Il “sì” allo Zecchino d’Oro

Un momento di goliardia nato dalla convinzione che tra la Clerici e la Rai la situazione non fosse delle migliori, una convinzione per l’appunto non così sbagliata ma che comunque non la trascinerà via per sempre da Viale Mazzini. La Clerici infatti, rimane in Rai e lo fa solamente alle sue condizioni.

Come spiega su Twitter, è stata propria la decisione di negarsi al comando di Miss Italia e sempre nel post pubblico ne spiega i motivi: “Con la mia consueta schiettezza ho detto No a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa“.

Tuttavia, come fa sapere sempre la Clericini, non rinuncerà affatto alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro: “Per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna pina. E del mio amico Carlo Conti“. Sempre la Clerici, e sempre su Twitter: “Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon. Poi vedremo… So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi“.