Tutti la vogliono ma nessuno se la piglia? No, non è proprio così e anzi, la Rai farebbe bene a immaginarsi già il futuro senza la presenza di Antonella Clerici, davvero iper-corteggiata. Fuori i palinsesti della prossima stagione 2019/2020, ma il nome della Clerici non appare da nessuna parte. Non c’è nulla che bolla in pentola per lei al momento e l’Antonella Nazionale, di dovere, si guarda intorno e chissà che facendo zapping non abbia già anche trovato la sua nuova preda!

Antonella Clerici in stand-by?

Relax, un po’ di sole, un po’ di mare ma anche un po’ di noia, forse, per Antonella Clerici e si può immaginare anche un po’ di risentimento. Mentre i colleghi corrono ai ripari studiando format e copioni per la prossima stagione, Antonella non ha nulla a cui pensare. Pare infatti che la Rai non abbia in serbo, al momento, alcuna trasmissione per l’amata conduttrice, messa a lato in stand-by. Ma chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, non sa quel che trova.. e la Rai potrebbe non trovare proprio più nulla.

Tutti i fila per corteggiare la Clerici

Già La7 ha avanzato l’ipotesi di accogliere in famiglia la Clerici, conduttrice tra le più brave di sempre e soprattutto particolarmente amata dal pubblico. E se Cairo decidesse di rinunciare, anche Mediaset non sarebbe affatto contrariato dall’idea di ingaggiarla. Anzi, proprio la Clerici sembra stia rivolgendo lo sguardo, più del solito, verso le trasmissioni di Pier Silvio Berlusconi, stuzzicata dall’idea di cambiare casacca alla ricerca di un po’ di sano divertimento magari in quel di Striscia la notizia. Insomma, se Mediaset ci provasse la Clerici ci starebbe. E forse, parlando proprio di programmi Mediaset, ce n’è uno che sembra poter essere davvero nelle mire della Clerici.

Il giallo di Temptation Island Vip

Su Twitter Antonella ha infatti commentato, durante la puntata, i fatti accaduti a Temptation Island. “Comunque Temptation Island è ipnotica“, scrive la Clerici sui social e ovviamente non passa inosservata. Nei commenti si legge e anzi, si fantastica: la maggior parte degli utenti le domanda infatti, e in molto lo auspicano proprio, se sarà mai lei la conduttrice di Temptation Island Vip. “Conduttrice della versione Vip trovata” – scrive un utente tra i tantissimi che si accodano a questo vero e proprio appello – “Redazione, potete mettere Antonella a condurre la versione VIP?“, e ancora “Pier Silvio sai cosa fare“, “Fatti affidare l’edizione vip!“.





Si fa notare più di tutte però la risposta di un utente in particolare, Fabio Pastrello. Un semplice bacino passato forse in sordina rispetto alla moltitudine di commenti che si possono contare al di sotto del tweet della Clerici.

😘 — fabio pastrello (@fabiopastrello) July 15, 2019





Ma il caso vuole – o forse non è un caso – che Fabio Pastrello sia proprio uno degli autori di Mediaset, tra gli autori di Temptation Island tanto da commentare poco dopo: “Squadra affiatata quella di TemptationITA, gran lavoro in team“. Un dato di fatto? Un invito? Una suggestione? La situazione è sicuramente da monitorare!

Squadra affiatata quelle di @TemptationITA gran lavoro in team — fabio pastrello (@fabiopastrello) July 15, 2019