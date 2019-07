Neanche un programma per Antonella Clerici, figura tra quelli che presentati fino ad ora dal palinsesto Rai. Cancellato Portobello, come, a sorpresa, Sanremo Young la conduttrice legata alla TV di Stato per altri 2 anni da un contratto esclusivo è al momento a mani vuote.

Antonellina non si demoralizza, anzi sembra ripromettersi di volare ancora più alto, citando Il Gabbiano Jonathan Livingston in un post recentissimo. In molti si sono precipitati a commentare il contenuto, rammaricandosi del fatto che ormai, ufficialmente, la Clerci non figura nel prossimo calendario di Viale Mazzini.

Un gabbiano vola alto nel cielo

Suona proprio come una risposta positiva ottimista alla notizia che non ci sia alcun programma Rai da guidare quest’anno, il post apparso sul profilo Instagram di Antonella Clerici. L’immagine ritrae un gabbiano che vola alto stagliando le sue maestose ali nell’azzurro del cielo.





La didascalia è tratta da un brano dell’opera Il Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, sembra rappresentare in pieno la filosofia della bionda conduttrice. “Piu alto vola il gabbiano e più vede lontano”.

I commenti degli utenti

Follower amareggiati e fan dispiaciuti, ma non solo, anche colleghi affezionati, si sono precipitati a commentare il post della Clerici alludendo proprio ai “mancati incarichi” di Antonellina. “Vorrei capire il perché?? Sei una persona talmente brava e professionale che non riesco a capire… è anche una tua scelta??” di interroga qualcuna. Mentre un cuoricino di Mara Venier vale più di mille parole.

Mentre qualcun’altro scrive: “Anto cara sono disgustata per come ti stanno trattando! Io lo so che stai con la tua famiglia che ti ama, ma non si trattano così le persone che hanno dato e fatto tanto! Ti bacio e ti auguro tanta felicità e amore“.