Archiviata la piccola delusione per l’avvio posticipato della nuova stagione di Uomini e Donne (la cui messa in onda è stata spostata al 16 settembre prossimo), il pubblico si gode gli ultimi giorni d’attesa con un antipasto decisamente sorprendente. Stando alle indiscrezioni in arrivo dagli studi Elios, infatti, durante la registrazione del trono classico del 6 settembre scorso è successo qualcosa di inaspettato. Protagonista Sara Tozzi, tronista che con un gesto avrebbe sconvolto Maria De Filippi.

Anticipazioni U&D: la registrazione del trono classico

La curiosità del pubblico del dating show di Canale 5 si infiamma alla luce delle più recenti anticipazioni sull’esordio del trono classico, previsto inizialmente per il 9 e poi spostato al 16 settembre prossimo.

Se la data di inizio è una certezza, non può dirsi altrettanto sull’assetto di tronisti e corteggiatori, visto quanto accaduto nel corso della registrazione della seconda puntata in programma, avvenuta venerdì scorso: Sara Tozzi ha spiazzato tutti, padrona di casa in testa, con una scelta a dir poco inaspettata.

I tronisti in corsa per trovare l’amore

La Tozzi è una delle grandi protagoniste della nuova edizione del format targato De Filippi, nella rosa dei tronisti insieme a Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. Ognuno con un bagaglio di pretendenti pronti a lanciarsi in una sfida all’ultima esterna, per poi arrivare alla fatidica scelta finale.

Ma l’alba del percorso delle due reginette della stagione 2019-2020 non sarebbe stata priva di colpi scena: a sparigliare le carte sarebbe stata una presa di posizione di Sara Tozzi nei confronti di un’imminente uscita di scena.

La richiesta di Sara Tozzi

Già si parla di un addio? Ebbene sì, almeno secondo quanto emerso a margine della registrazione del 6 settembre. La puntata inizia con la Quattrociocche impegnata a scegliere chi portare in esterna.

Durante questa fase di ‘meditazione’, gli occhi delle telecamere si posano sui corteggiatori in attesa di verdetto e specialmente su Francesco, che svela ai suoi potenziali rivali di non essere interessato alla ragazza e di avere altre ambizioni (su tutte, il trono dello show).

Parole che non potevano cadere nel silenzio di una situazione ancora fluida e di cui Maria De Filippi ha deciso di chiedere conto al diretto interessato. Dall’altra parte Giulia, che per quell’affronto lo ha prontamente eliminato e si è concessa un’uscita con Luca e Daniele.

Ma l’assist della tronista Sara Tozzi ha lasciato la conduttrice senza parole: ha chiesto che Francesco non andasse via, finendo per farlo restare in trasmissione. Maria De Filippi avrebbe esternato senza fatica la sua posizione incredula, ma chissà se il tempo le darà ragione di tanta perplessità.