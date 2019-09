La stagione 2019/2020 sembra essere quella buona per il ritorno di un programma televisivo che da tempo latita nonostante in questi anni sia sempre stato nominato e soprattutto richiesto: La Pupa e il Secchione. Mediaset ha in procinto di dare alla luce la terza edizione del reality show che questa volta non sarà nelle mani di Enrico Papi ma, probabilmente, di Paolo Ruffini. Non c’è ancora una data di inizio ma una novità vera e propria esiste: secondo l’indiscrezione riportata in esclusiva da Superguida Tv ci sarà quasi sicuramente Valeria Marini ma non farà la “pupa”.

La Pupa e il Secchione pronto al via

La Jessica Rabbit del piccolo schermo sembra essere stata scritturata per il cast de La Pupa e il Secchione ma non come concorrente.

Anzitutto, è doveroso fare il punto della situazione sul programma: il reality show particolarmente apprezzato dal grande pubblico, dopo l’edizione del 2006 e del 2010 potrebbe tornare in auge con una terza edizione, attesissima da tempo.

Valeria Marini giudice “stellare”?

Sono ancora tantissime le incertezze ad esempio su chi Mediaset sceglierà di mettere al timone: sarà di nuovo Enrico Papi? Fu proprio lui a condurre le passate edizioni e a importare il format dall’estero ma non è detto che continuerà ad esserlo.

Sono stati avanzati tanti nomi in questi mesi e Papi non sembra essere tra i favoriti. Una voce arrivata alle orecchie del conduttore di Guess My Age e che non lo avrebbe reso particolarmente felice: “È come quando Teo Mammuccari ha rifatto Sabanda, un altro programma nato e creato da me. È un errore“.

Teo Mammuccari, Paolo Ruffini, Papi, Simona Ventura: questi sono i nomi di un papabile conduttore a cui si aggiunge ora il nome di Valeria Marini. La showgirl però non sembra essere in lizza per il timone, come svela Superguida Tv, e il suo nome è anzi tra i più papabili all’interno della giuria.

Pare che la Valeriona “stellare” siederà al fianco di Vittorio Sgarbi, anche lui nome decantato di giurato de La Pupa e il Secchione.