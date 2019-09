Anche se i led faticano ad aprirsi nell’immediato, La vita in diretta si prospetta essere un successo, merito soprattutto dei due conduttori, new entry di spicco nel panorama pomeridiano firmato Rai: Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Arrivato direttamente dal Tg1, Matano spera di realizzare il suo sogno nel suo nuovo programma.

L’ascesa di Alberto Matano

Un debutto florido e fortunato quello di Matano a La vita in diretta, al fianco dell’abile e lanciatissima Lorella Cuccarini. Il giornalista ed ex conduttore del Tg1 sembra essere particolarmente entusiasta del suo nuovo ruolo all’interno del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia, in piena fascia concorrenziale con Barbara d’Urso.

A dire il vero, Matano sembra avere anche numerosi sogni nel cassetto che vorrebbe trasformare in realtà ora che si trova al timone del talk.

Un sogno chiamato Mattarella

Più che un sogno, Matano sembra avere mire altissime che forse nemmeno Viale Mazzini riuscirà ad assecondare. Si tratta ovviamente di interviste e in particolar modo di ospiti. Matano, come riportato da Blogo, bramerebbe avere di fronte a sé, seduto su una seggiolina informale, niente meno che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non sarebbe ovviamente un’intervista politica di quelle cui si è soliti; Matano vorrebbe avere di fronte a sé non il presidente della Repubblica ma semplicemente l’uomo, prendendosi dunque confidenza e possibilità di porre domande variegata, meno ufficiali e più leggere.

Come ha voluto definirla lui (ndr. un’intervista) in una veste meno ufficiale del telegiornale.