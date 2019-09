Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono alla prova del loro prima programma insieme, uno di quelli di punta di casa Rai: La vita in diretta. La seconda puntata, andata in onda ieri, li ha già messi alla prova. I due sono stati colti alla sprovvista da uno studio che gli ha girato le spalle.

Imprevisto in studio

Che inizio in salita per Lorella Cuccarini e Alberto Matano che ieri sono rimasti chiusi dietro il led che, aprendosi, avrebbe dovuto portarli nello studio. Una porta bloccata e un pubblico intento a ridere, mentre era chiaro a tutti, anche agli spettatori a casa, che qualcosa non andava.

Poi alla fine tutto va per il meglio e i due riescono ad entrare. “Ci volevano bloccare, ma non ci fermerà nessuno“, ridono i due che la buttano sulla battuta superando un inizio un po’ in salita.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano: la nuova coppia

Tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini sembra esserci già un buon feeling, sono le prime puntate gomito a gomito e bisognerà attendere per vedere come maturerà il loro rapporto televisivo. “L’ho conosciuta (la Cuccarini, ndr.) quest’anno e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista. Tra noi si è creato subito un bel feeling, siamo d’accordo su tutto e mi piacerebbe che venisse giudicato solo il nostro lavoro“, aveva raccontato Matano a Chi.

Tra i due, quindi, ci sono le migliori intenzioni.

