Il prossimo 9 settembre si riaccenderanno le telecamere di La Vita in Diretta che torna su Rai 1 in versione totalmente rinnovata. Salutati Timperi e Fialdini che non hanno portato a casa risultati particolarmente brillanti sul fronte degli ascolti, la rete punta ora sul tandem Alberto Matano – Lorella Cuccarini. Un giornalista e un volto super popolare che, però, prima ancora di cominciare, sono stati letteralmente travolti dalle polemiche. La Cuccarini (le critiche sono tutte per lei) è infatti “accusata” di aver ricevuto una promozione così importante grazie anche alle dichiarazioni “sovraniste” dell’ultimo periodo. Il suo Grand Tour in prima serata, pur essendo un buon prodotto, ha un po’ faticato nello share ma sui social il flop è stato decisamente amplificato.

Il rischio – in un clima politico così acceso e in una Rai più che mai politicizzata – è che i risultati della Cuccarini e di Matano possano avere diverse letture. Ed è qui che Matano si è inserito per fare chiarezza e difendere la collega.

La politica, la tv e la Cuccarini

In un’intervista concessa al settimanale Chi, Matano ha parlato di come siano influenzati politica e servizio pubblico: “Se dicessi che la politica è fuori dalla Rai non direi la verità, ma non potrei mai sostenere che per far carriera nella tv di Stato serva il supporto politico”.

E sulla collega ha chiarito: “Mi dispiace che Lorella debba subire certe critiche e non credo che aver espresso opinioni personali possa valere una patente piuttosto che un’altra”.

Alberto Matano

Il feeling tra i due

Tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini sembra però esserci già un buon feeling. Il promo de La Vita in Diretta che circola in questi giorni mostra i due divertiti tra gag e strafalcioni. E il giornalista calabro – che domenica ha salutato il Tg1 proprio per il nuovo impegno – conferma: “L’ho conosciuta (la Cuccarini, ndr.) quest’anno e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista.

Tra noi si è creato subito un bel feeling, siamo d’accordo su tutto e mi piacerebbe che venisse giudicato solo il nostro lavoro”. Il prossimo 9 settembre, il contenitore di Rai 1 dovrà vedersela con lo storico competitor Pomeriggio Cinque che parte in contemporanea.