Alessandro Leon Bova, classe 2000, è il figlio di Raoul Bova e della sua ex moglie Chiara Giordano. Il 19enne figlio dell’attore è un animo artistico e appassionato di grafica e disegno e non sembra minimamente interessato a calcare le orme paterne.

Non vuole fare il raccomandato

Giovane sì, ma anche voglioso di crearsi un futuro senza l’etichetta del “figlio di”. Alessandro Leon Bova, figlio maggiore dell’attore Raoul Bova e della sua ex moglie Chiara, ha le idee ben chiare. Appassionato di arte, grafica e disegno, ha deciso di voler proseguire in questo mondo dicendo categoricamente “no” al mondo dello spettacolo. Come dichiarato dallo stesso Raoul Bova, entrambi i figli: “Non vogliono fare i raccomandati.

Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà.”

Nonostante la giovane età, Alessandro sembra tenere molto alla sua vita privata e non si è fatto ammaliare dalle sirene del successo. Lo dimostra anche il suo profilo Instagram che conta poco più di 5mila follower e sul quale il cognome non appare per esteso.

La separazione e l’amore per i figli

La separazione tra Raoul Bova e la sua ex moglie Chiara Giordano non è stata priva di dolori e difficoltà.

L’attore, oggi legato alla bellissima Rocío Muñoz Morales dalla quale ha avuto due bambine, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo per L’Intervista, ha però espresso parole di profonda stima e affetto per l’ex moglie: “Non ho paura a dire di lei, visto che è stata la donna con cui ho fatto i miei figli, che è una persona di grande sensibilità, intelligenza ed è una madre perfetta.”

L’amore per i figli sembra abbia aiutato la coppia a superare le ferite causate dalla separazione. In occasione della prima mostra di Alessandro Bova, la famiglia appare unita e felice. È la stessa Chiara Giordano a pubblicare una foto che ritrae tutta la famiglia sorridente, esprimendo per il figlio profonde parole d’amore: “Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore.

Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato!”.

*Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @alexander.leon.bv