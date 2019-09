Antonella Mosetti ha stupito I fan con una meravigliosa gallery di foto, pubblicate su Instagram, che la mostrano…in dolce attesa.

In realtà, nessun allarme: non si parla infatti dell’arrivo di una secondogenita per la showgirl, bensì di foto ricordo della gravidanza e del primo periodo di vita di Asia, la primogenita di Antonella Mosetti.

Buon Compleanno, Asia!

L’occasione è quella del 23esimo compleanno di Asia Nuccetelli. La giovane, che adesso si sta concentrando sulla sua carriera agonistica nell’ippica, ha infatti appena compiuto gli anni e la madre ha deciso di farle gli auguri in modo molto dolce. Le 3 immagini pubblicati su Instagram mostrano infatti una giovanissima Antonella Mosetti, incinta e bellissima, poi Asia da piccola e poi da adulta.

La dedica è strappalacrime: “BUON COMPLEANNO Amore della mia vita … grazie a te , a noi , ho capito cosa significhi AMARE senza limiti , senza tempo , senza confini . Siamo cresciute insieme tenendoci la mano giorno dopo giorno e davvero , come si dice , nel bene e nel male tu sei, senza dubbio alcuno , l’amore della mia vita , sopra tutto e tutti”.

Nessun rimpianto

Quella di Antonella Mosetti è stata una maternità giovanile, ma non c’è rimpianto o rimorso nel suo cuore:“Quando mi chiedono , se tornassi indietro cosa rifarei ….

TE e nient’altro più .. sei il mio proseguimento , il mio futuro .. il tuo Profumo , colora la mia vita ed ogni giorno , se nn lo odoro , mi manca l’aria ! TU SEI ASIA e non potevi avere altro nome .. per tutti noi MOSETTI – NUCCETELLI , sei ASIA CHIUCHIUCA”.