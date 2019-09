Per la Corte dei Conti i voli dell’ex vicepremier Matteo Salvini avvenuti usando mezzi della polizia e in un caso anche uno dei vigili del fuoco non avrebbero provocato un danno erariale, per cui l’inchiesta è stata archiviata, ma gli atti sono stati trasmessi alla Procura che dovrà verificare eventuali ipotesi di reato. A riferirlo è stata Repubblica che aveva sollevato il caso facendo partire l’inchiesta.

Nessun danno erariale, ma l’uso sarebbe stato inappropriato

La Procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe condotto accertamenti su 35 voli dell’ex vicepremier Matteo Salvini. In particolare, come si legge su Repubblica, anche se l’inchiesta è stata archiviata e non è stato riscontrato alcun danno erariale perché non sarebbe stata spesa una somma maggiore a quella “che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea“, il leader della Lega avrebbe usato in modo inappropriato i mezzi.

La Corte scrive: “Dal quadro normativo si rileva la possibilità dell’utilizzo dei velivoli per lo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero di addestramento ma non per i cosiddetti voli di Stato, limitati salvo eccezioni al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale“. Inoltre, i mezzi su cui avrebbe viaggiato l’ex vicepremier nei casi presi in esame sarebbero stati “acquistati per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale“.

Impegni istituzionali e campagna elettorale

Toccherà adesso alla Procura ordinaria esaminare gli atti trasmessi dalla Corte dei Conti e verificare se ci siano i presupposti per eventuali ipotesi di reato, come quello di abuso d’ufficio, stando a quanto riporta Repubblica. Gli inquirenti avevano iniziato a indagare sui voli dell’ex vicepremier Matteo Salvini dopo che il quotidiano aveva documentato come il leader della Lega avesse in più occasioni fatto in modo che eventi di carattere istituzionale si collegassero a comizi elettorali, usando dunque questi mezzi per recarsi in entrambe le tipologie di incontri.

Le parole del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

AGGIORNAMENTO DELLE 17,57 – Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha specificato in merito all’inchiesta sui voli su mezzi della polizia e in un caso anche su uno dei vigili del fuoco dell’ex vicepremier Matteo Salvini di volersi attivare “nelle sedi competenti per riaffermare la assoluta legittimità dell’uso dei velivoli della Polizia da parte del Ministro nelle circostanze oggetto del pronunciamento della Magistratura contabile. Ciò per ribadire la correttezza dei comportamenti tenuti e al fine di evitare equivoche interpretazioni per il futuro“.