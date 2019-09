È venuto a mancare 2 giorni fa, all’età di 84 anni Giuseppe “Pino” Benenato, fratello di Francesco Benenato, meglio noto al pubblico come Franco Franchi, che con Ciccio Ingrassia formava il duo comico Franco e Ciccio.

Si sono svolti oggi, martedì 11 settembre, i funerali di Pino Benenato. All cerimonia i nipoti, figli di Franco Franchi, hanno voluto leggere allo zio una lettera, che lo accompagnasse in questo suo ultimo viaggio.

Chi era Pino Benenato

Nato nel 1935, Pino ha gestito per tanti il bar in piazza Cavour, di fronte alla Guardia di Finanza, il Bar Franco Franchi.

Presente nel documentario di Cipri e Maresco dedicato all’eterno duo, dal titolo Come Inguaiammo Il Cinema Italiano, riuscì a conquistare anche il cuore dello storico di Franco e Ciccio, Giuseppe Li Causi.

Di lui, Li Causi ha detto: “Pino somigliava molto al fratello Franco. Quando andavo al bar e vedevo lui alla cassa sembrava di vedere suo fratello“.

Il funerale

Il funerale si è svolto quest’oggi, presso la cappella del Cimitero di Rotoli a Palermo. Alle esequie erano presenti ovviamente i suoi tre figli Agata, Biagio e Raffaele, ma anche i nipoti, figli di Franco Franchi.

La nipote Maria Letizia ha voluto leggere alcune parole scritte per lui e una poesia, firmata dal fratello Massimo.

Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha voluto esprimere alla famiglia Benenato le sue condoglianze.

Franco e Ciccio

Franco e Ciccio hanno scritto la storia della comicità del cinema italiano. Protagonisti di oltre 100 pellicole, 116 per la precisione sono stati particolarmente attivi tra gli anni ’60 e ’70.

Icone di un cinema ancora legato alla poesia dei film muti, Franco e Ciccio hanno lavorato con altrettanti mostri sacri del genere, come Toto o Buster Keaton, facendo perno, proprio come loro, sulla fisicità dei linguaggi e l’espressività dei loro volti, trasformando i loro personaggi in maschere intramontabili.