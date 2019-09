Arriva una nuova condanna per i fatti di Nassiriya avvenuti il 12novembre 2003, e che causarono la morte di 19 italiani.

Il generale Bruno Stano è infatti stato condannato a risarcire le famiglie dei 19 militari, carabinieri e civili deceduti durante la missione italiana in Iraq.

Bruno Stano è stato condannato sulla base di quella che i giudici della Corte di Cassazione di Roma hanno definito “sottovalutazione dei rischi”.

La risposta della Cassazione

A fare ricorso in Cassazione è stato proprio Stano, che avrebbe voluto rivalersi contro una precedente condanna della Corte d’Appello di Roma del 2017. La Cassazione ha però ribadito che “si ha colpa grave anche quando chi agisce non fa uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionale esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico”.

Si parla secondo la Cassazione di una situazione in cui vi era un “pericolo effettivo e crescente, e come imminente, almeno dall’ottobre 2003”.