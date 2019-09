Simona Ventura è pronta all’inizio di questa stagione televisiva. Sta partendo infatti La Domenica Ventura, un grande ritorno al calcio per la conduttrice e anche a Rai2. Intanto però anche i sentimenti vanno a gonfie vele e lo rivela proprio lei a Chi.

Amore a gonfie vele

L’amore con Giovanni Terzi ormai è di quelli stabili, che la rendono sicura, tanto che la conduttrice confida in un lungo futuro insieme: “Ovvio che mi auguro – e ne sono anche abbastanza certa – che questo rapporto durerà per tutta la vita. Questo è il senso dell’amore che proviamo io e Giovanni“. E anche il matrimonio è una possibilità concreta: “Domani potrebbe prospettarsi anche questo.

Perché no? Anzi. Sa cosa gli chiedo ogni tanto? “Ma come mai sei arrivato così tardi?“.

Il lavoro

Intanto è iniziato Temptation Island VIP passato nelle mani di Alessia Marcuzzi dopo il suo ritorno in Rai. La conduttrice ha di recente fanno gli auguri alla conduttrice che l’ha succeduta: “Non si poteva fare scelta migliore – dice in riferimento alla nuova conduttrice – trovo giusto che vengano prese delle persone che sono lì da tanti anni“, ha detto a Chi. Per la sua ripartenza professionale, comunque, vuole ringraziare Maria De Filippi: “Maria De Filippi, ribadendo qualcosa di già espresso in passato: “il suo è un gruppo coeso e di una bravura… Ma Maria, lo sappiamo, è straordinaria, eccezionale“.