Una tragico ritrovamento quello avvenuto ieri pomeriggio a Verona, precisamente in via Basso Aquar. Secondo quanto venuto alla luce in questi momenti e quanto già appurato dai carabinieri che si trovano sul luogo, sarebbe stato recuperato incastrato nello sgrigliatore di una centrale idroelettrica il cadavere di una giovane ragazza.

Il corpo incastrato nello sgrigliatore

La prima persona a lanciare l’allarme sarebbe stata un dipendente della centrale che avrebbe scorto nell’acqua il corpo senza vita di una donna. Poco dopo la chiamata sono entrati in azione i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il cadavere incastrato. Secondo quanto venuto a galla a distanza di poche ore dal ritrovamento, il corpo apparterebbe ad una donna, presumibilmente una giovane donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni di età.

Non si esclude nessuna pista

Immediatamente recuperato, sul corpo sono già stati effettuati i primi preliminari esami autoptici sul cadavere che ancora non ha un’identità se non la sola indicazione sul sesso. Secondo quanto rilevato dalla scientifica sul cadavere questo si sarebbe trovato in acqua non da troppo tempo ma resta da chiarire quanti giorni o quante ore siano passate dal decesso al ritrovamento e soprattutto ci si interroga sulla causa della morte.

Al momento non c’è una via che sembra essere più battuta di un’altra e tutte le piste che comprendono il suicidio, l’omicidio, l’incidente e la morte violenta rimangono aperte.

Ancora sconosciuta l’identità

In questi momenti sono attive anche le ricerche degli investigatori che stanno passando al vaglio le denunce di scomparsa al fine di identificare il cadavere. Indosso la donna non aveva alcun documento, nessun segno particolare che possa essere utile ad una veloce identificazione.