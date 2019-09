Se sappiamo molto su Pierluigi Diaco (42 anni, volto noto della televisione, giornalista e conduttore radiofonico), lo stesso non si può dire su suo marito, Alessio Orsingher (33 anni), al quale si è unito, tramite unione civile, l’8 novembre 2017. Solo alcuni giorni fa, durante l’ultima puntata della trasmissione Io e te, Pierluigi si è visibilmente commosso, lasciandosi andare ad una dedica a cuore aperto verso lo sposo: “Alessio è la cosa a cui tengo di più”. Diaco si è così rivolto al pubblico, proseguendo: “È il mio nucleo familiare. Mi rendo conto che, per alcuni, chiamare famiglia due persone dello stesso sesso è un po’ forte”.

Parole che sembrerebbero quasi un commento alle dichiarazioni rese dallo stesso conduttore a Paola Perego, durante la trasmissione Non Disturbare, e alla quale aveva confessato il desiderio condiviso con suo marito di adottare un bambino. Dopo gli ultimi avvenimenti, si è così riaccesa la curiosità sull’identità di Alessio.

Un misterioso giornalista

Alessio Orsingher è nato a Massa, in Toscana, nel 1986. È una persona molto riservata, e non è semplice reperire informazioni sulla sua vita privata. Di lui sappiamo che è appassionato di sport e che si è laureato in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa.

Alessio Orsingher ha poi lasciato la Toscana, trasferendosi a Milano per frequentare il Master in Giornalismo “Walter Tobagi”. Nel 2010, viene contattato da Class CNBC, la versione italiana di CNBC Europe che trasmette notizie economiche da tutto il mondo 24 ore su 24. Nel 2011 diventa un giornalista professionista, e resta nel gruppo Class fino a metà 2012, lavorando anche per Class Tv (canale generalista, di cronaca nazionale e internazionale definitivamente chiuso nel 2015).

Il legame con Diaco

La sua carriera non si ferma qui. Infatti, verso la fine del 2012 si trasferisce a Roma (città in cui vive tutt’ora), per lavorare come inviato in tre programmi trasmessi da La7: Announo, Servizio pubblico e Servizio pubblico Più.

Come in passato, si occupa soprattutto di economia, ma anche di politica.

A partire dal 2015 si trasferisce definitivamente a Tagadà, nota trasmissione pomeridiana de La7, affiancando la conduttrice Tiziana Panella. E l’amore? Sembra che proprio nel 2015 Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco si siano conosciuti ad una festa e che tra i due sia scattato subito il colpo di fulmine. Affiatatissimi, vivono a Roma in compagnia del loro amato bassotto, Ugo.