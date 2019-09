George Clooney candidato come presidente degli USA? L’attore non ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo nonostante molti fan abbiano speranze di vederlo candidato, ma Hillary Clinton è di parere contrario.

Il gelo della Clinton sulla possibilità “Clooney”

Il voto per l’elezione del futuro presidente americano nel 2020 si avvicina sempre di più e con questo anche le voci sui possibili candidati “a sorpresa” che potrebbero correre per la presidenza. Fra questi anche quello di George Clooney, da sempre vicino ai Dem e alla famiglia Obama stessa.

In occasione del meeting Ambrosetti, che si tiene ogni anno a Cernobbio, sul lago di Como, si è presentata anche la candidata sconfitta alle ultime elezioni presidenziali americane, Hillary Clinton, a cui è stata posta la domanda sulla possibilità di avere Clooney come candidato democratico.

“Ci sono problematiche talmente serie, dal climate change alla politica estera, che richiedono una persona preparatissima”, dice la Clinton, che quindi non si dimostra entusiasta di questa possibilità.

Inoltre approfitta della conferenza per attaccare l’amministrazione Trump (“Trump non ha fatto nulla per bloccare le interferenze di Vladimir Putin nel sistema elettorale americano ed europeo”) e riflettere sulle politiche europee (“Sbagliatissime le politiche ambientali e sull’immigrazione: servirebbero sforzi comuni con agenzie internazionali”).

Le voci sulla candidatura del divo

Proprio dal lago di Como, così caro a Clooney, erano partiti i primi rumors su una sua possibile candidatura alla Casa Bianca.

Solo lo scorso giugno il divo americano aveva invitata nella sua Villa Oleandra l’ex presidente Barack Obama, amico di lunga data, e lì cominciarono a circolare voci sempre più insistenti su una sua presunta intenzione di candidarsi come presidente degli USA, voci mai confermate né negate dall’attore stesso.

Inoltre la cospicua donazione da mezzo milioni di dollari e la sua presenza fisica alla manifestazione “March for our lives” dello scorso 24 marzo contro la vendita libera di armi, in contrasto con le politiche di Trump, avevano fatto già discutere.