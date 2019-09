Kim Kardashian, moglie di Kanye West, madre di 4 figli e secondogenita di una delle famiglie più famose d’America, è scoppiata in lacrime durante il reality show Keeping Up With the Kardashians.

Kim Kardashian, 38 anni, appartenente a una delle famiglie più famose d’America, è diventata famosa grazie alle sue curve mozzafiato. Durante la prima puntata del reality Keeping Up With the Kardashians, dedicato alla sua famiglia, si è aperta raccontando un problema che la sta facendo soffrire. Dopo un periodo di gonfiore alle articolazioni e mal di testa frequenti, Kim ha deciso di sottoporsi ad alcuni esami, seguita dal suo medico Daniel Wallace.

I risultati non si sono fatti attendere e le telecamere hanno ripreso la reazione della Kardashian. La star di Instagram e Twitter è risultata positiva ai test per il lupus e l’artrite reumatoide. “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cosa ho e come posso risolverlo” ha dichiarato la moglie di Kanye West.

La stessa Kim ha espresso le sue paure e le sue preoccupazioni attraverso un tweet rivolto ai suoi follower:

Thinking about the pain in my hands and what it could be is really scary and can get you in a scary head space. I was so anxious to just figure out what was wrong #KUWTK

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 9, 2019