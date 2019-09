Per Nek il tempo sembra non passare mai. Eppure, il cantante non è più quello dei tempi di Laura non c’è. Da nove anni a questa parte, ad esempio, c’è Beatrice, la figlia che ha sempre protetto usando massima riservatezza e che oggi, invece, presenta ai social con una dedica dolcissima.

Il video di Beatrice

Beatrice è la figlia che il cantante ha avuto con la moglie Patrizia Vacondio che ha sposato ormai tredici anni fa. In un video pubblicato su Instagram si vede la figlia prendere possesso del telefono di papà e girare un video che è poi finito sui social. “Eccola qui – scrive Nek – nove anni oggi.

Con tutta la sua energia e creatività (come si può ben ammirare qui con il mio telefono in totale autogestione). Un amore più grande non si può provare. Buon compleanno Beatrice. E che gioia sia sempre”. A dirla tutta non si tratta del primo post in cui compare Beatrice che, da qualche tempo a questa parte, è diventata una presenza ricorrente tra i social del cantante. In occasione del lancio del singolo Cosa ci ha fatto l’amore, Nek aveva già presentato la figlia con un successo clamoroso. Più di 20mila like e tanti complimenti da parte dei colleghi, tra cui le “amiche” Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Il rapporto con la figlia

Intanto il muro di ghiaccio che Nek aveva alzato per proteggere la privacy della figlia sembra sciogliersi pian piano. In una recente intervista riportata da Today, Nek si sbottona sul rapporto che ha con la bimba: “Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo. Se i fan chiedono troppe foto, dice: ‘Basta, il papà è mio’. E tutti rimangono spiazzati”. Intanto si vocifera che nel videoclip di lancio dell’ultimo singolo in uscita a giorni possa esserci proprio Beatrice.