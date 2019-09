Niccolò Bettarini sbarca in televisione. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini si è ritagliato il suo spazio in televisione. Del resto i genitori il mondo televisivo lo conoscono bene. Bettarini Junior parteciperà a Il Collegio Off, un contenuto destinato al mondo del web creato sul noto reality Il Collegio, l’anno scorso raccontato dalla voce di Giancarlo Magalli.

Niccolò Bettarini a Il Collegio Off

A rivelarlo è stata Simona Ventura, mamma orgogliosa, durante una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Io non ho perorato la causa ha fatto tutto da solo. Non mi sono intromessa“, ha voluto sottolineare la conduttrice.

Ma soprattutto non ha mai voluto né spingerlo verso la televisione e nemmeno consigliargliela: “Lascio che lui faccia la sua strada come vuole“. Anche l’altro figlio, Giacomo, ha interessi nel mondo dello spettacolo: “Lui vorrebbe entrare nel centro sperimentale di cinematografia di Roma: fin da bambino aveva un amore pazzesco per il cinema. E a Londra ha fatto una scuola di teatro“.

Il Collegio Off

Il Collegio Off sarà destinato a RaiPlay e per ora non si conosce né la data di partenza né l’esatto ruolo del format. Certo è che prenderà il via dopo l’inizio della quarta stagione de Il Collegio, che va in onda su Rai2 probabilmente dalla metà del mese di ottobre.