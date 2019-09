Un tragico incidente sul lavoro è costato quest’oggi la vita a 4 persone, 4 operai morti annegati nel Pavese, deceduti nella vasca di un’azienda agricola.

Pavia, 4 operai annegano nella vasca dell’azienda agricola

Il dramma e la conseguente chiamata ai Vigili del Fuoco sono avvenuti intorno alle 12:30 di questa mattina nel Pavese, precisamente in un’azienda agricola ad Arena Po. Sono davvero poche le informazioni che riescono a filtrare e non è affatto chiara la dinamica dell’accaduto del quale, per ora, si sa solamente il triste epilogo.

I Vigili del Fuoco recuperano i corpi

Dapprima è stata diramata la notizia della morte di due soli operai, successivamente il bilancio è drammaticamente salito.

I Vigili del Fuoco, giunti in loco, hanno provveduto immediatamente a svuotare la vasca all’interno della quale sono annegate ben 4 persone, 4 operai. Arrivati sul luogo anche i carabinieri pronti a comprendere la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali irregolarità.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO