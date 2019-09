Vieni da Me si conferma uno dei programmi più amati e seguiti di casa Rai. Tanti ospiti nel salotto di Caterina Balivo, ma anche tante persone vicine ai vip più chiacchierati.

Nel corso di una delle ultime puntate, infatti, è stata accolta in studio una delle tre figlie di Pupo, il cantante, che in ieri ha compiuto 64 anni. Senza troppi freni inibitori, Clara Ghinazzi ha raccontato un episodio sul quale la padrona di casa si è vesta costretta a tagliare corto essendo in fascia protetta: “Non a quest’ora“.

La domanda imbarazzante sul padre

Ospite a Vieni Da Me, Clara Ghinazzi ha raccontato una serie di curiosità che riguardano il suo famosissimo e chiacchieratissimo padre.

Icona della musica melodica italiana, Pupo ha come tutti qualche scheletro nell’armadio, per esempio trascorsi di ludopatia e un particolare rapporto con il sesso.

Naturale quindi che sulla sua figura sorgano quesiti stravaganti e in certe circostanze anche imbarazzanti. Una di queste, come racconta Clara, è stata: “Ma per caso ha il pisello rosa?” in riferimento che l’artista avesse avuto tutte figlie femmine.

La reazione in studio

Inutile provare a descrivere la reazione del pubblico in studio, che abituato al tenore della fascia protetta, ha sgranato gli occhi sbigottito.

Altrettanto ha fatto la conduttrice Caterina Balivo, che dopo quelle parole ha provato a ristabilire l’ordine. “Evitiamo cose così a quest’ora” ha detto la padrona di casa.

La sfida con la super fan

Ripristinata la decenza, si è passato poi alla sfida con la super fan di papà Pupo, la signora Nadia. L’ammiratrice del cantante e sua figlia si sono sfidate in un quiz su Pupo. A sorpresa la vittoria se l’è aggiudicata la signora Nada, per un totale di 4 domande giuste a fronte delle 3 di Clara.

In studio poi ha chiamato Pupo che ha ringraziato per gli auguri di compleanno e si è complimentato con la signora Nadia.

Clara ha commentato la sconfitta con un “Che figuraccia!“.