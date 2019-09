Non è stata una diretta facile per Sandra Milo, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane per parlare di quello che è considerato dalle cronache rosa il suo “nuovo fidanzato”. Dopo una dolcissima parentesi a tu per tu con la conduttrice, in cui ha mostrato un anello (di fidanzamento?) regalatole da Alessandro Rorato, lui è intervenuto in un collegamento telefonico che ha smorzato l’entusiasmo sulla neonata liaison. Le sue parole hanno segnato il volto dell’attrice, fino a far virare la sua espressione su un’evidente nota di fastidio misto a tristezza.

Sandra Milo e “l’amicizia amorosa”

“La nostra è un’amicizia amorosa, più di una amicizia ma non proprio un fidanzamento“.

È così che l’intervento del presunto nuovo fidanzato di Sandra Milo irrompe in diretta a Storie Italiane, in un collegamento telefonico che diluisce velocemente il clima di gioia costringendo la conduttrice a gestire un gelo sempre più tagliente.

Seduta davanti a Eleonora Daniele la vulcanica Sandra Milo, che pochi minuti prima aveva fatto un elogio plateale della sua relazione con Alessandro Rorato – apparso con lei sul red carpet della Mostra di Venezia nel 2019 e protagonista del gossip – sorridendo alla nascita di una bella storia d’amore.

Alessandro Rorato gela l’attrice

“Mi sembra che si stia correndo un po’ troppo“, ha aggiunto Rorato, incontrando la palese perplessità della conduttrice che ha sottolineato il suo dissenso davanti a tanta severità.

“Se tu ti presenti su un red carpet a Venezia – ha replicato Eleonora Daniele – è chiaro che i giornali corrono. Se invece te ne stavi a casa tua, nessuno… È il sistema questo, hai deciso di presentarti con Sandra dove ci sono mille fotografi, poi non è che Sandra Milo non la conosca nessuno, per cui…”

È così che la conduttrice è entrata a gamba tesa tra le righe del discorso di Alessandro Rorato, in soccorso di una Sandra Milo visibilmente provata da quelle esternazioni.

“Non potevo scegliere una compagnia migliore – ha aggiunto lui prima di frenare ancora – Sto bene così, voglio fare le cose con molta calma“.

“Tu hai regalato un anello importante che non è un anello normale ma è con un cuore, portato dove si porta quello di fidanzamento. Cosa significa questo gesto?“, ha incalzato la Daniele, trovandosi di fronte all’ennesima mancata risposta: “Sandra cosa dice? Mi trovo in difficoltà, sono un po’ timido e mi è difficile rispondere a tutte le domande“.

Amore o no? Soltanto il tempo potrà dirlo, ma Sandra Milo ha già messo le mani avanti: “Grazie Eleonora, so che ti preoccupi per me ma con lui non facciamo progetti. Il futuro è adesso“.