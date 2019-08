E come promesso la coppia si presenta in pubblico, confermando i rumors e ufficializzando la liaison. Sandra Milo sfila sul tappeto rosso di Venezia con Alessandro Rorato, quelli che molti, oggi, indicano come suo nuovo compagno. Sembrano ormai lontani i momenti bui e le difficoltà.

Lui, imprenditore di 49 anni, ha già parlato del loro rapporto tra le pagine del settimanale Novella2000. L’imprenditore veneto non si definisce ancora il fidanzato di Sandra Milo, ma ammette che tra loro sia scoccato qualcosa.

Lì dove tutto ebbe inizio…

Galeotta fu Venezia, quando al Casinò l’imprenditore Rorato incontrò per la prima volta la musa di Fellini.

Quale altra cornice si presta più della laguna, dunque, per ufficializzare questa relazione? Lì dove tutto ebbe inizio, ora arriva la conferma. E quale occasione più glamour della 76esima Mostra del Cinema di Venezia per catalizzare tutti i flash su di sé?

Sandra sbarca al lido come una diva d’altri tempi, in un abito lungo e scintillante. Al suo fianco c’è Rorato, in uno smoking nero glitterato. Nessuna effusione, nessun gesto plateale, ma vederli sfilare insieme tanto basta per appagare il gossip alla luce dei recenti rumors.

I social impazziscono

E dopo le voci delle ultime settimane i social non aspettavano altro che vederli insieme.

Le foto catturate durante la kermesse già riempiono Twitter e mostrano una Sandra Milo raggiante, in compagnia del suo compagno di 37 anni più giovane.

Sandra Milo che risponde al telefono tirato fuori elegantemente dalla sua borsa

“Pronto? Scusa ora non posso parlare!”, iconic pic.twitter.com/U0fOgmPSoQ — Mattia (@MonsieurPerlman) August 28, 2019

Insomma, dopo il ritrovato successo di Io e Te, con la sua rubrica del cuore e il ritrovato amore, questo per la Milo è proprio un momento d’oro.