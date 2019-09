A poche settimane dall’intervista di Franco Oppini a Quotidiano.net, dal tenore particolarmente indigesto per Alba Parietti, la diva del piccolo schermo torna al contrattacco. Lo ha perdonato? Sì, ma con riserva, dato che un nuovo affondo a quel resoconto della loro storia – a suo dire distorto dal suo ex – è arrivato dal suo ultimo intervento in radio a I Lunatici. E le parole di Alba Parietti sono al veleno, dopo aver chiaramente definito il racconto di lui come “lesivo” della sua dignità.

Parietti – Oppini, genesi di un attrito

Alba Parietti non ha proprio digerito i termini usati da Franco Oppini per descrivere la loro relazione in una recente intervista su Quotidiano.net.

L’ex marito della showgirl, con lei per 9 anni e padre di suo figlio, aveva restituito un’istantanea del loro primo incontro che ha ferito la sua sensibilità.

Lui aveva immediatamente riparato al ‘danno’ sostenendo di essere stato frainteso, forte dell’ottimo rapporto mantenuto con la donna che ha amato, ma questo non sembra essere servito a lenire l’attrito generato dalle sue parole.

“L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto“, aveva dichiarato Oppini nel descrivere la genesi della loro storia.

E su Instagram, a stretto giro, la replica piccata della diretta interessata in cui il messaggio di fondo è soltanto uno: “Non mi piace essere descritta come non sono mai stata ‘una facile'”.

Lo sfogo della showgirl: “Volgare e ridicolo”

Sono questi gli aggettivi usati da Alba Parietti per definire il racconto del padre di suo figlio, e torna sull’argomento – dopo diverse settimane -attraverso i microfoni della trasmissione di Radio 2 I Lunatici.

“Ha detto una cosa molto poco signorile, anche se fosse stata vera. Il suo racconto, come l’ha raccolto il giornalista, era di una tale volgarità che mi ha lasciato basita.

La nostra è stata una storia importante, sono la madre di suo figlio, il suo racconto è poco credibile e anche un po’ ridicolo“.

Ma qual è la versione dei fatti secondo la Parietti? Le cose, a suo dire, sarebbero andate in modo decisamente diverso: “Venni a cena invitata da Jerry ed entrambi in modi diversi mi faceste la corte (…). Alla fine della cena, tu educatamente mi proponesti di accompagnarti. Girammo tutta la notte per Torino, come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate ti lasciai sotto al tuo albergo. Mi chiamasti tutti i giorni. Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia“.