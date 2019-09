Pare che Antonella Elia si stia preparando ad un ritorno in prima serata in grande stile. A lanciare l’indiscrezione è Blogo, che parla di una possibile entra dall’ex valletta di Mike Bongiorno nel cast di La Repubblica delle Donne, diretto da Piero Chiambretti.

Anche se manca all’incirca un mesetto abbondante alla partenza del programma, a riguardo già cominciano a circolare le prime indiscrezioni.

Che ruolo avrà la Elia

Lanciata da Gianni Boncompagni con Non È La Rai, Antonella Elia ci ha regalato negli anni momenti di grande televisione. La ricordiamo come naufraga sull’Isola dei Famosi, come valletta di Mike, ma anche come opinionista nei salotti più quotati della tv.

Ed è proprio in queste vesti che approderebbe alla Repubblica.

La Elia, se le voci si dovessero dimostrare fondate, andrebbe a sostituire Annalisa Chirico, che con Alda D’Eusanio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Barbara Alberti, Lory Del Santo e Iva Zanicchi costituiscono la squadra di opinioniste del programma. Il nuovo ingresso di Antonella Elia, però, non segna la definitiva uscita di scena della Chirico, la quale promette incursioni e collegamenti nel corso delle serate. Tutte queste al momento restano indiscrezioni, in attesa di conferme da parte della stessa Antonella Elia o da parte della squadra della Repubblica.

Eppure, qualcuno fino a qualche tempo fa parlava di un suo possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Chissà come andrà a finire.

La seconda edizione

La prima edizione della Repubblica delle Donne, andata in onda lo scorso anno, ha riscosso enorme successo di pubblico. I numeri alti dei dati d’ascolto hanno spinto Mediaset ad organizzarsi per una seconda stagione, che sta per partire quest’autunno. La data fissata è il 30 ottobre.

Un’altra novità per lo show di Chiambretti è la location. Sempre in onda su Rete4, la Repubblica sarà girata dallo studio 5 di Cologno Monzese, che concederà più spazio al programma.

Insomma, la Repubblica parte davvero carica e noi non vediamo l’ora di conoscere le sorprese che ha in serbo per il suo pubblico.