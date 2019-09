Craig Warwick è stato ospite ieri da Barbara d’Urso. Il sensitivo è stato dimesso dal Policlinico di Messina, dov’è stato ricoverato a fine agosto. Su Instagram aveva raccontato le ragioni che lo avevabno costretto in un letto d’ospedale per 20 giorni: Warwick ha scoperto di soffrire di una “forma rarissima di trombosi in più parti delle vene dell’intestino“.

Il racconto a Pomeriggio 5

“Pare che il tuo sia solo il secondo caso in Italia, il tuo intestino perdeva sangue da mesi e tu non te ne eri accorto“, spiega Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Il suo studio è collegato direttamente con la casa dell’ex naufrago ancora a riposo dopo la grande paura.

“Il medico mi aveva detto che mi restavano 4 giorni di vita. Dei primi 3 giorni dopo il ricovero non ricordo nulla“, spiega Warwick.

Ad aiutarlo in quei momenti di difficoltà un’amica: “Abbiamo notato che era pallidissimo, non aveva forze. Abbiamo fatto le analisi del sangue e mezz’ora dopo la dottoressa ci ha detto di andare in ospedale per una trasfusione di sangue, era a rischio infarto. Abbiamo chiamato un’ambulanza e lo abbiamo fatto ricoverare“.

Il futuro

“Il mio problema non è risolto“, sottolinea Warwick. “Devo restare sotto controllo per qualche mese“, aggiunge.

Lo scrittore e sensitivo, che spesso parla di angeli, ha ringraziato ieri i suoi angeli: “In questa occasione i miei angeli sono stati i miei amici reali e quelli virtuali conosciuti sui social“.