Ieri, 12 settembre, è stato il compleanno della cantante Paola Turci che ha commentato a Io Donna il modo in cui vive l’avanzare dell’età. Dalle sue parole emerge il percorso di consapevolezza della star musicale che accoglie con benevolenza la maturità e quello che la vita riserva. Per le donne, poi, la cantante si augura che le cose cambino e che presto si arrivi all’uguaglianza con l’altro sesso.

Paola Turci e i suoi 55 anni “già da un po’”

A quanto pare, è dal 13 settembre del 2018 che Paola Turci dice di avere 55 anni. Una mossa, questa, compiuta con una finalità ben precisa e, come spiega lei stessa “non è una strategia, è solo un modo per esorcizzare la paura del tempo che passa“.

Ma questo non deve indurre a pensare che il tempo che scorre per la cantante sia un problema: “Ovvio che ogni tanto l’avanzare dell’età non faccia piacere, magari perché scopri una nuova ruga sul viso o perché non puoi mangiare tutto quello che vorresti come una volta, ma a parte questo per me è una benedizione crescere“.

Temere d’invecchiare, o meglio, di crescere, non avrebbe alcun senso, soprattutto per un motivo: “La vita è fatta anche di dispiaceri a qualsiasi età, ma da un certo momento in avanti ho iniziato a sentirli come più leggeri che in passato“.

La consapevolezza che viene dalla maturità

Per Paola Turci, crescere significherebbe soprattutto diventare maggiormente coscienti di se stessi e di quello che ci circonda. Si svilupperebbe ad un certo punto “una consapevolezza che quando si è giovani manca, ma che per fortuna aumenta col trascorrere del tempo e consente di vivere tutto, anche le cose più brutte, con maggiore serenità. Ora so che la vita è sempre meravigliosa, che essere vivi è bello, che ogni occasione di fare una cosa bella o giusta va apprezzata“.

La vita della cantante non è sempre stata una passeggiata, ma adesso Paola Turci afferma di attraversare un periodo positivo: “Sto vivendo un bel periodo, mi sento bene, mi sento accettata. E sono contenta, perché è un risultato che ho ottenuto facendo ciò che mi piace“.

L’uguaglianza tra uomini e donne

Affermando di auspicare per il futuro “un’alleanza tra uomini e donne” per far in modo che si viva meglio insieme, Paola Turci spiega come si potrebbe realizzare l’uguaglianza tra i due sessi chiamando in causa i femminicidi. Le parole della cantante sono molto forti: “Vorrei che in questo mondo non ci fossero più femminicidi. Vorrei che gli uomini non pensassero più che le donne sono di loro proprietà e che nessuna donna fosse ammazzata o picchiata per aver deciso di lasciare il marito o il fidanzato“.

Paola Turci affronta anche il tema della parità salariale dicendo quello che pensa a proposito: “Vorrei che uomini e donne fosse trattati e anche retribuiti allo stesso modo nei luoghi di lavoro. Vorrei si capisse che non c’è nulla di male a non fare figli e che se si fanno la donna non è l’unica a poterli accudire, può farlo anche l’uomo“.

*Immagine in alto: Instagram Paola Turci