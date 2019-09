Uomini e Donne ai nastri di partenza con un parterre rinnovato e tanti nuovi volti, cornice accattivante nel taglio classico dell’ormai famoso ‘trono’. Tutto è pronto per l’avvio di stagione del prossimo 16 settembre, e c’è già un volto eletto a ‘dispensatore di sorprese’: Alessandro Zarino. È lui uno dei tronisti dell’edizione 2019-2020 ad aver catalizzato l’attenzione dei fan del dating show, complici alcune rivelazioni sul suo passato che alimentano la curiosità. E il bilancio delle registrazioni, già messe in cantiere negli studi Elios, sembra scoppiettante.

Alessandro Zarino: da Temptation a U&D

Alessandro Zarino è pronto a sbarcare nelle case degli italiani nei comodi panni di nuovo tronista di Uomini e Donne, imponendosi come rivelazione di una stagione che si preannuncia spumeggiante.

Il suo non è un volto del tutto nuovo al pubblico di Canale 5, perché parte di un altro format di punta della rete ammiraglia: Temptation Island. È lui, infatti, il tenebroso tentatore che ha stregato la concorrente Jessica Battistello al punto da indurla a dire addio al suo fidanzato (e mancato sposo) Andrea Filomena.

E mentre i fan del reality dei sentimenti si interrogavano sulle sorti della neonata scintilla con il single, ecco che lui spunta sul trono di Maria De Filippi con il suo carico di buoni propositi.

“Dopo tante relazioni incasinate, cerco una ragazza tranquilla“, ha dichiarato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, irrobustendo lo spettro di un definitivo addio al sogno d’amore con Jessica.

Il passato burrascoso del tronista

Ma dietro il suo aspetto di 28enne maturo e garbato si cela un passato burrascoso, emerso dal suo stesso racconto: “Quando vivevo a Napoli avevo dei cattivi giri. Mamma non era fiera di me“.

Per uscire dal limbo delle cattive compagnie, Alessandro Zarino ha scelto di trasferirsi a Milano, dove ha intrapreso una brillante carriera come modello.

Nonostante questo cambio di rotta, però, avrebbe vissuto tra le spire di un presente in cui tutto era superficialità e apparenza. “Continuavo a non essere felice perché ho vissuto in un ambiente che alla fine detestavo“.

Da Sydney a Napoli per reinventarsi

Alessandro Zarino non ha fatto mistero dei lavori svolti per sbarcare il lunario: dall’impiego come muratore alla raccolta di ostriche, passando per il ruolo di cameriere e quello di chef. Tutto ha contribuito a formare la sua identità attuale, che lo ha visto sbarcare a Sydney e poi tornare in Italia.

È a Napoli che ha costruito il suo nido, diventando istruttore di crossfit e, nel 2019, protagonista del programma di Queen Mary. Jessica Battistello? Un ricordo, forse già molto lontano.

*immagine in alto: fonte/Instagram Alessandro Zarino, dimensioni modificate