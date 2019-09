Alberto Mezzetti, ex concorrente del Grande Fratello 15, che recentemente ha rivelato di essere sommerso dai debiti, si è scagliato su Instagram contro la conduttrice Barbara d’Urso. A suo avviso, questa lo avrebbe escluso da ogni programma senza alcun motivo. Inoltre, è convinto che molti suoi followers lo vorrebbero rivedere in tv.

La pesante accusa di Alberto Mezzetti

È un’accusa molto forte quella che Alberto Mezzetti, ex concorrente della quindicesima edizione del GF lancia verso la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live Barbara d’Urso. Infatti, secondo il ragazzo, la donna avrebbe messo un veto sulla sua partecipazione ai programmi Mediaset. Mezzetti ha lanciato il suo sfogo su Instagram e, rivolto ai suoi followers, dice: “Ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza”.

Proprio non ha digerito che la conduttrice presentasse Gianmarco Onestini al GF spagnolo e ignorasse lui. Oltre ad essere stato vincitore della scorsa edizione, ha partecipato anche a quello brasiliano. “Io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso” sono state le sue parole.

Dalla d’Urso nessuna risposta

Mezzetti, sempre su Instagram, ha ribadito di non essere mai stato invitato in uno studio televisivo e afferma che alla sua uscita dal GF ha avuto l’opportunità di farsi conoscere all’edizione brasiliana, dove ha alzato lo share del 15%.

Ora è anche testimonial e ha un disco in uscita. Lancia anche un’altra accusa: “Non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna”. L’ex gieffino afferma di non volere nulla, di non amare le polemiche: “Sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto”.

“Nessun flirt tra me e la d’Urso”

Alberto Mezzetti ha rilasciato anche un’intervista a Vero in cui ha rincarato la dose contro la la d’Urso.

Il ragazzo è convinto di non aver commesso alcun errore e di non meritare affatto questo atteggiamento. Ha dichiarato come la conduttrice non abbia risposto né in pubblico né in privato. Ha rivelato: “L’ho rispettata così come rispetto tutti. Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione che si è creata tra di noi.”

Inoltre, secondo Mezzetti, Barbara d’Urso potrebbe essersi offesa per le voci su una presunta relazione tra loro e chiarisce: “Tra di noi c’era solo amicizia ma molti pensavano che potesse esserci un flirt e la cosa probabilmente l’ha infastidita”.