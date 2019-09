Esordio stagionale per la nuova edizione di Verissimo, condotta anche quest’anno da Silvia Toffanin su Canale 5. Una prima puntata ricca di contenuti e di ospiti speciali: ad aprire le danze è una delle più amate conduttrici Rai, Antonella Clerici. In studio viene ripercorsa la vita, la carriera e i successi dell’ex padrona di casa de La prova del cuoco, fra intense rivelazioni ed istanti di commozione.

L’intervista ad Antonella Clerici

Il momento della tanto desiderata intervista che Silvia Toffanin avrebbe voluto fare ad Antonella Clerici è finalmente arrivato, dopo il divorzio di quest’ultima dalla Rai. L’ex anima de La prova del cuoco ha fatto il suo ingresso in studio in uno scroscio di applausi e, a seguire, un rvm ha ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera.

Le lacrime per la bionda conduttrice non sono mancate: “Ho ripercorso la mia vita, il mio grande amore che è La prova del cuoco e che ho lasciato per amore: la famiglia è più importante del lavoro“. Poi il forte legame con il compianto Fabrizio Frizzi, al quale la conduttrice era strettamente legata: “Pensare a Fabrizio Frizzi, che mi fece la sorpresa nel mio programma, ha accelerato delle scelte: mi sono buttato con il cuore oltre l’ostacolo e sono assolutamente felice della vita che faccio“.

Amare considerazioni sulla Rai

Poi una considerazione amara quando la Toffanin introduce l’argomento Rai, dalla quale Antonella è stata abbandonata. Le sue parole sono eloquenti: “Mi manca la televisione perché mi è stata tolta in maniera brusca e senza motivazione. La Rai è un’azienda che amo molto, è una vita che sono lì e si avvicendano molte persone: non puoi piacere a tutti, è normale. Poi penso che non vedo fenomeni in tv e la mia esperienza è anche molto importante. Non chiedevo molto, chiedevo solo di fare le cose che già facevo.

C’è stato questo gran caos per delle banalità, per dei dispetti“. E sul suo grande amore, La prova del cuoco, la Clerici non ha dubbi: “Guardare La prova del cuoco ora è complicato: è giusto che ora Elisa Isoardi la faccia come crede lei e i suoi autori. Ma è chiaro che è strano perché è stata la mia seconda pelle per anni. Io ho bisogno molto di sentirmi amata: quando mi sento non amata o mal supportata, soffro. Per me la Rai è la mia famiglia però penso ora ad un progetto che mi faccia stare bene“.

Antonella e la figlia Maelle

Dopo aver ripercorso la sua vita e la sua carriera professionale, per Antonella Clerici è tempo di parlare degli affetti personali. In particolare, ad oggi, la conduttrice ha una sola ed unica priorità: la figlia Maelle. Non essendo più impegnata in Rai, la Clerici ora è libera e pronta a dedicarle tutte le attenzioni: “Mia figlia Maelle ormai è alta come me, è una bambinona. Ed è molto carina, assomiglia tanto a suo papà. La accompagno a scuola, la vado a prendere, vivo con lei e lei è felicissima che al momento non lavoro e sto con lei. Ora sono a casa e questo a lei piace molto“.