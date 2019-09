Tutti quanti conosciamo Francesco Facchinetti, figlio del mitico membro dei Pooh, Roby Facchinetti. Ma avete mai visto sua sorella Alessandra? La loro somiglianza è davvero incredibile.

I figli di Roby Facchinetti

Nel 1970 Roby Facchinetti è convolato a nozze con Mirella Costa dalla quale ha avuto due figlie, Alessandra e Valentina. Nel 1979 la coppia decide di separarsi e il noto membro dei Pooh inizia a convivere con Rosaria Longoni, con la quale avrà il suo terzo figlio, ovvero Francesco, noto cantante e conduttore radiotelevisivo. Anche questa relazione, però, si conclude. Nel 1986 conosce Giovanna Lorenzi, con la quale è felicemente sposato dal 1989 e dalla cui unione sono nati altri due figli, ovvero Roberto e Giulia.

Soffermandoci su Francesco Facchinetti, come ben saprete, dopo aver intrapreso per un po’ di tempo la carriera di cantante, è al momento manager della Newco Management. Quest’ultima è un’azienda discografica che segue molti cantanti italiani, permettendo quindi al figlio del tastierista dei Pooh di ritagliarsi una fetta importante nel mondo della musica. Diverso, invece, il percorso intrapreso dalla sorella Alessandra Facchinetti, più grande del fratello Francesco di 8 anni.

Alessandra Facchinetti, la stilista di casa

Primogenita di Roby Facchinetti, la figlia Alessandra è nata a Bergamo il 2 giugno del 1972, frutto della storia d’amore con Mirella Costa.

A lei, papà Roby, ha dedicato l’omonimo album dei Pooh e ha duettato nella canzone Din din din. Pur avendo deciso di intraprendere una strada diversa da quella della musica, anche Alessandra ha delle notevoli doti creative, ma in un ambito completamente diverso. La sorella di Francesco Facchinetti, infatti, è una nota stilista che ha messo il proprio lavoro a disposizione di grandi maison, rinomati in tutto il mondo.

Ha lavorato per un po’ di tempo come stilista freelance, disegnando anche una collezione per Moncler Gamme Rouge e una per Pinko.

Nel 1994, invece, ha iniziato a lavorare presso Miu Miu, dove è rimasta per circa sette anni. In seguito è passata alla casa di moda Gucci, mentre nel 2007 viene chiamata per ricoprire il ruolo di direttore creativo per le collezioni donna Valentino. Qui la collaborazione si interrompe dopo circa un anno, “a seguito di disallineamenti con la visione aziendale“, così come dichiarato dalla stessa società. Dal 2013 al 2015, inoltre, è stata direttore creativo della casa di moda Tod’s e al momento sembra continui a lavorare come freelance in giro per il mondo.