Domani riparte Domenica In, programma risollevato l’anno scorso dalla presenza di Mara Venier che il direttore di Rai1 Teresa De Santis definisce “la signora della domenica, un format vivente” che non la cambia.

La Domenica In di Mara Venier

Domenica In partirà alle 14, in diretta su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi: “Come l’anno scorso l’obiettivo è di dare al pubblico tre ore e mezzo dove si ride, ci si commuove e si riflette. Potevo allungare l’orario fino alle 18,40 ma ho voluto continuare a terminare alle 17,30, puntando sulla qualità e non sulla quantità degli ospiti. Il programma non cambia, ci sarà solo un nuovo gioco e arriva la mia amica Orietta Berti“, ha spiegato lei stessa.

Un bel ritorno in tv quello di Orietta Berti: “Non l’ho strappata a Fazio, è una cosa che non farei mai a un collega, che è anche un amico; il suo agente mi ha detto che quest’anno non andava da Fabio e io l’ho ‘presa al volo’“, scherza la Venier.

Un nuovo gioco

Quest’anno ci sarà un nuovo gioco che andrà a sostituire “il cruciverbone dell’anno scorso non decollava“. Domenica In deve per forza avere un gioco: “mi piace che ci sia un gioco e poi, sarò all’antica, mi piace avere un contatto diretto con il pubblico, parlare con signore che telefonano da tutta Italia“.

Bisognerà attendere la seconda puntata per vedere il gioco in atto e sarà “un po’ come i giochi storici dei programmi di Raffaella Carrà firmati da Gianni Boncompagni“.